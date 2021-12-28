Александр Котов: Численность городской Думы Пскова и Великих Лук тоже нужно оптимизировать

Целесообразной назвал оптимизацию численность городской Думы Пскова и Великих Лук председатель Псковского областного собрания Александр Котов. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, не совсем корректно напрямую сравнивать численность представительных органов муниципальных образований и областного собрания. Во многом это связано с различными функциями и полномочиями, которые выполняют данные органы власти.

«Но в то же время я считаю, что их численность тоже нужно оптимизировать. Надо всё-таки учитывать особенности нашего региона, количество населения, которое проживает в тех или иных муниципальных образованиях», – отметил Александр Котов.

Спикер областного Собрания подчеркнул, что на данный момент сокращение численности Псковской городской Думы и Великолукской городской Думы было бы целесообразным. «На сколько – вопрос дискуссионный, можно обсуждать. Это их полномочия, они сами определяют для себя численный состав», – уточнил председатель регионального парламента.

Кроме того, Александр Котов отметил, что главы комитетов Государственной думы и Совета Федерации по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли законопроект, согласно которому планируется переформирование системы местного самоуправления. Документ уже поступил на рассмотрение в Госдуму и в регионы.

«Там как раз есть предельная численность представительных органов местного самоуправления в зависимости от численности населения, которое на территории этого муниципального образования проживает», – подчеркнул Александр Котов и добавил, что рассмотрение законопроекта и его обсуждение запланировано на начало следующего года.

Председатель регионального парламента также уточнил, что для организации работы депутата представительного органа требуются организационные мероприятия, финансовые затраты, а также необходимы технические средства.

«Можно тоже об этом задуматься. К тому же у нас сейчас достаточное количество различных цифровых инструментов, которые депутаты могут использовать в своей работе с избирателями. Безусловно, эти изменения тоже надо учитывать», – заключил спикер областного Собрания.