Начался второй тур голосования псковской премии «Народное признание – 2021»

27 декабря на сайте Псковского агентства информации стартовал второй тур голосования Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Проголосовать можно по ссылке .

Во втором этапе голосования принимают участие три лидера, набравших больше всего голосов в каждой из 12 номинаций в первом этапе. Второй тур продлится до 18:00 21 января.

После сделанного в номинациях выбора, необходимо ввести свой номер телефона в соответствующее поле в конце таблицы для голосования и нажать на кнопку «Получить код».

Сгенерированный на сайте уникальный код нужно отправить с мобильного телефона на номер +7 (900) 999-99-30 (вводить номер телефона для отправки SMS необходимо именно с +7). Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата взиматься не будет. Чтобы проверить, засчитан ли голос, нужно заново ввести свой телефонный номер в специальном поле и нажать на кнопку «Проверить голос».

Проголосовать можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории России.

Если проголосовать не вышло, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Победителей объявят в конце января 2022 года. Их определят сложением голосов жюри и читателей ПАИ, отдавших свой голос за претендентов во втором туре на сайте Псковского агентства информации. Имена экспертов премии этого года станут известны в скором времени.

Учредитель премии – Псковское агентство информации. В этом году на соискание премии подали 132 заявки, один из участников по личным причинам снял свою кандидатуру. В результате, в первом туре голосования приняли участие 131 претендент на награду.