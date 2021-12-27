Николай Романов: Предпосылок к удешевлению нашего картофеля сейчас нет

«Предпосылок к удешевлению нашего картофеля сейчас нет», - заявил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в интервью «АиФ-Псков». Он отметил, что цены могут снизиться в том случае, если государство массово начнёт закупать более дешёвый картофель за рубежом, тогда подешевеет и местный овощ.

В настоящее время закупочная цена псковского картофеля составляет 27 рублей за килограмм. Максимальная же стоимость доходила до 35 рублей. НА ценообразование повлияло подорожание горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, запчастей.

Николай Романов отметил, что в Псковской области в этом сезоне картофелем были засажены порядка 7 тыс. га земель. Ежегодно посевные площади растут.

Урожай также превысил показатель прошлого года: 121,6 тыс. тонн собрали в 2021 году и 115 тыс. тонн — в 2020-м.

Николай Романов подчеркнул, что в Доктрине о продовольственной безопасности РФ обеспеченность картофелем должны составлять 95%, в Псковской области этот показатель в два раза выше — 192%. «Грубо говоря, мы два года можем вообще не выращивать картофель», - пояснил он.

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