Бюджет Пскова на 2022 год принят Псковской городской Думой

Бюджет Пскова на 2022 год и плановый на период 2023 и 2024 годов был принят депутатами Псковской городской Думы на 61-й сессии во втором чтении 24 декабря. Об этом сообщает Псковское агентство информации. За принятие бюджета проголосовали 18 депутатов, против – два.

О параметрах бюджета доложила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт. По ее словам, доходы бюджета на 2022 год ко второму чтению выросли на 23%. По сравнению с городским бюджетом прошлого года доходы увеличились на 14%, расходы выросли на 13%.

«По результат работы рабочей группы подготовлен поадресный список ремонта дорог по округам. Бюджет города сбалансирован и сохраняет устойчивость», – отметила Тамара Винт.



Объем доходов бюджета Пскова на 2022 год сформирован в сумме 8 млрд 326 млн 104,1 тыс. рублей. Ко второму чтению он был увеличен на 1,5 млрд рублей. Объем расходов составил 8 млрд 342 млн 582,1 тыс. рублей. Он также был увеличен на 1,5 млрд рублей ко второму чтению. Дефицит бюджета Пскова сформирован в сумме 106 млн 478 тыс. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года составил 700 млн рублей.

На 2023 год объем доходов бюджета Пскова составит 5 млрд 624 млн 753, 1 тыс. рублей, расходов – 5 млрд 585 млн 731,8 тыс. рублей. Профицит городского бюджета, согласно прогнозам, сформирован в сумме 39 млн 21,3 тыс. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года составит 625 млн рублей.

Объем доходов бюджета Пскова на 2024 год сформирован в сумме 5 млрд 688 млн 498,6 тыс. рублей, расходов – 5 млрд 622 млн 434,8 тыс. рублей. Превышение доходов над расходами составит 66 млн 63,8 тыс. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года по прогнозам составит 490 млн рублей.