Региональный парламент принял бюджет Псковской области на 2022 год

Бюджет Псковской области на 2022 году был принят на 5-й сессии Псковского областного Собрания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Объем доходов бюджета Псковской области на 2022 год составил 47 млрд 882 млн 418 тыс. рублей, ранее он увеличился на 5 млрд рублей в связи с поступлением дополнительного федерального финансирования. Расходная часть бюджета также выросла на данную цифру, превысив, в общей сложности, 52 млрд рублей.

В рамках поправок, которые касаются доходных и расходных статей, на 468,5 млн рублей за счет дополнительных федеральных средств увеличена дотация на выравнивание бюджетной сбалансированности. Также 621,5 млн рублей предусмотрены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. На ремонт автомобильных дорог будет направлено 1,3 млрд рублей, на софинансирование капитальных вложений в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях – 409 млн рублей. 45,5 млн рублей выделят на модернизацию объектов питьевого водоснабжения.

Финансирование в сфере здравоохранения в рамках бюджета увеличилось на 199 млн рублей, в ЖКХ на более чем 786,5 млн рублей, в сфере культуры и туризма почти на 179 млн рублей, в образовании на 533 млн рублей, в спорте на 676,6 млн рублей, в сельском хозяйстве на 142,8 млн рублей. Более чем на 2 млрд рублей возросли лимиты по региональной государственной программе «Развитие транспортной системы».

«На этапе второго чтения в бюджете нашли отражение поправки, договорённости о которых удалось достичь на согласительной комиссии», – отметили в пресс-службе регионального парламента.

В частности, на закупку оборудования в фельдшерско-акушерские пункты для реализации на их базе лекарственных препаратов первой необходимости предусмотрены 5 млн рублей. Для обеспечения больных сахарным диабетом детей датчиками для системы мониторинга глюкозы в бюджете выделены 8 млн рублей, 2 млн рублей направят на подготовку проектно-сметной документации для открытия в Пскове медицинского вытрезвителя. Для реализации инициативных проектов граждан было добавлено 15,5 млн рублей.

За принятие бюджета Псковской области на 2022 год высказались фракции «Единая Россия», «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – за Правду», против – «Яблоко» и КПРФ, фракция ЛДПР не голосовала.

Помимо закона о бюджете на 5-й сессии было принято постановление Собрания, которое содержит рекомендации согласительной комиссии по решению проблемных вопросов, требующих поиска дополнительных источников финансирования.