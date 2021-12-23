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Экономика / Сельское хозяйство

В Псковской области ведется разработка программы развития сельских территорий

23 декабря 2021 года, 12:14

Большая комплексная программа развития сельских территорий и улучшения демографического положения разрабатывается в Псковской области по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор обратил внимание на то, что программа развития сельских территорий региона может объединить формы поддержки приоритетных геостратегических территорий, а также инструменты возрождения малых форм расселения.

Михаил Ведерников уточнил, что о результатах разработки данной программы по улучшению демографического положения Псковской области он сообщит в своем отчете за 2022 год.

По его словам, на данный момент одной из новых мер поддержки малого и среднего предпринимательства выступает новый грант Министерства сельского хозяйства России по поддержке агротуризма. Это, как отметил Михаил Ведерников, пилотный проект, в рамках которого Псковская область получит около 3 млн рублей на поддержку предприятий сельского туризма. Средства на гранты будут предусмотрены и в 2023, и в 2024 году.

«Псковская область теперь по целому ряду направлений является пилотным регионом и это говорит о доверии нам со стороны федерального центра и не может не радовать», - заявил глава региона.

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