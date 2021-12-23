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Политика / Власть

Более половины бюджета Псковской области направят на образование, здравоохранение и соцзащиту

23 декабря 2021 года, 11:49

На здравоохранение, образование и социальную защиту направят более половины бюджета Псковской области в 2022 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По его словам, запланированные доходы Псковской области на 2022 год составляют 47,9 млрд рублей, расходы – 52 млрд рублей. В следующем году, как подчеркнул Михаил Ведерников, бюджет региона останется социально-ориентированным. В частности, более половины средств будут направлены на сферы образования, здравоохранения и социальной защиты.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Псковской области в 2022 году составят 31 млрд рублей. Это на 20% выше, чем в 2020 году, и на 4,6%, чем в 2021.

Планируемый уровень государственного долга региона на следующий год составит 95,7%, что на 5% выше текущего года. Во многом, по словам губернатора, это обусловлено тем, что бюджет области спланирован с учетом привлечения коммерческого кредита на текущие расходы.

Михаил Ведерников также отметил, что Псковская область вместе с Министерством финансов Российской Федерации на данный момент ведет работу по снижению долговых обязательств и оптимизации расходов. Он уточнил, что регион будет делать все, чтобы снизить показатель государственного долга в меньшую сторону.

Также глава подчеркнул, что структура госдолга была существенно изменена. Так, в 2020 году в общей доле государственного долга бюджетные деньги занимали 21%, в прошедшем году этот показатель составил уже 56%.

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