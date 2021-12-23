Михаил Ведерников: Это был тяжелый, но эффективный и результативный год

2021 год для Псковской области был результативным и эффективным, несмотря на все возникающие трудности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По его словам, текущий год был непростым для региона. Так, в 2021 году ко всем сложностям, которые остаются актуальными уже на протяжении длительного времени, добавились удары непогоды, массовые отключения электроэнергии в муниципалитетах Псковской области, новые штаммы коронавируса и вспышки африканской чумы свиней.

Михаил Ведерников подчеркнул, что регион общими усилиями успешно справился со всеми возникающими вызовами, и поблагодарил за активную работу глав и депутатов органов местного самоуправления, депутатов Псковского областного Собрания действующего и прошлого созывов, руководителей территориальных органов исполнительной власти, а также правоохранительный блок.

Губернатор отметил, что несмотря на возникающие перед Псковской областью трудности, каждый новый год для региона – это уверенный шаг в приведении в порядок населенных пунктов, строительстве инфраструктуры и развитии экономики в целом.