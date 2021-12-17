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Экономика / Сельское хозяйство

С марта 2022 года фермеры смогут построить дом на своих сельхозземлях в Псковской области

17 декабря 2021 года, 13:36

С марта 2022 года фермеры Псковской области получат возможность построить дома на собственных сельскохозяйственных землях. Об этом 17 декабря заявила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Новый закон гласит, что только фермеры могут построить индивидуальный жилой дом на земельных участках, которые выделяются из земель сельскохозяйственного назначения, сообщает Ребенко. Она также подчеркнула, что строить может только действующий (зарегистрированный) фермер.

Построить можно будет только один жилой дом с количеством этажей не более трёх, общая площадь которого должна составлять не более 500 квадратных метров. Площадь застройки под строение по закону составляет не более 0,25 % от площади земельного участка. Жилой дом можно возвести и на сельскохозяйственных угодьях, а именно на пашне, пастбище и др.

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