В Псковской области увеличились показатели по производству мяса птицы, молока и рапса

Показатели по производству рапса, молока и мяса птицы увеличились в Псковской области в 2021 году. Об этом 6 декабря в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» сообщила вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева.

«Мы один из немногих регионов России, кто смог в этом году не просто сохранить показатели по производству молока, но и показать прирост по этим показателям», – отметила заместитель губернатора региона и уточнила, что по убою птицы прирост составил 2%.

Нинель Салагаева также добавила, что из-за жаркого лета в Псковской области произошло снижение урожайности культур в сравнении с 2020 годом. Она отметила, в текущем году на два гектара больше засеяли озимые.

По словам вице-губернатора Псковской области, в сельском хозяйстве региона в целом зафиксирован рост индекса производства.

«В целом отрасль у нас дает хорошие результаты по итогам года. Индекс составляет 104,3 к прошлому году, это рост. Надо понимать, что база прошлого года была 107 по сравнению с предыдущим», – сообщила Нинель Салагаева.