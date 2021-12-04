К мнению граждан прислушивается «Единая Россия»

При создании рабочих программ партия «Единая Россия» прислушивается к мнению граждан страны. В частности, в текущем году партийцами была разработана «Народная программа», которая позволила узнать мнение каждого россиянина.

В эту программу вошли более двух миллионов предложений от граждан страны. В них люли делились своим видением решения различных вопросов в сферах образования, здравоохранения, промышленности и других. Предложения россиян были учтены при формировании бюджета страны на 2022 год, а также легли в основу развития России на ближайшие пять лет.

Кроме того, в московском выставочном комплексе «Экспоцентр» 4 декабря проходит третий этап юбилейного XX Съезда «Единой России». На нем представители партии обсуждают планы на будущий год и важные итоги работы. В юбилейном съезде также принимает участие и делегация из Псковской области.