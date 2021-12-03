Более 10 миллионов обращений граждан обработали ЦУРы за год

За 2021 год Центрами управления регионом были обработаны свыше 10 млн обращений граждан страны. Об этом «Псковской правде» сообщили в ЦУР.

Один из российских Центров управления регионом, который находится в Оренбургской области, в рамках рабочей встречи посетили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Оператором работы ЦУР выступает АНО «Диалог Регионы».

«За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз. Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений», – отметил Дмитрий Чернышенко и уточнил, что, например, в Оренбурге за несколько месяцев была отремонтирована одна из автомобильных дорог областного центра.

По его словам, губернатор Оренбургской области при выделении средств на различные региональные задачи опирается на данные аналитики обращений граждан. «Отмечу, что работа ЦУР ведется во взаимодействии с Координационным центром Правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Также он напомнил, что Центры управления регионами были созданы в субъектах страны по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина к 1 декабря 2020 года.



Специалистами ЦУР Псковской области за время работы обработали с помощью системы «Инцидент Менеджмент» свыше 30 тысяч сообщений граждан в социальных сетях. Наибольшее количество обращений – 5 тыс. 145 – было посвящено теме дорог, 4 тыс. 389 – социальной защите, 4 тыс. 309 – коронавирусу, 4 тыс. 112 – ЖКХ, 3 тыс. 680 – благоустройству.

Одним из важных направлений работы Центра управления регионом является внедрение новых полезных цифровых решений, позволяющих эффективно помогать жителям региона и информировать их. Также сотрудниками Центра были разработаны специальная интерактивная карта, на которую были нанесены пункты вакцинации от коронавируса, и форма для предложений своей общественной территории для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, были запущены онлайн-помощник по социальным выплатам на детей от трех до семи лет и чат-боты обратной связи «Псков Официально» в Телеграм и Viber.