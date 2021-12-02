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Политика / Власть

Александр Козловский: Партия «Новые люди» ищут свой путь

2 декабря 2021 года, 15:27

В поиске своего пути пока находится партия «Новые люди». Об этом в эфире проекта «ПАИ-live» заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Александр Козловский: Партия «Новые люди» ищут свой путь

«Пока они смотрят в рот другим партиям, ищут свой путь. Посмотрим, что будет дальше», – уточнил он.

Александра Козловского отметил, на данный момент еще тяжело давать какую-либо оценку деятельности «Новых людей», так как партия находится на начале своего пути. «Мы видели, как мощно начинали другие партии и во что они сегодня превратились», – добавил депутат.

Комментируя ситуацию в партии «Яблоко», Александр Козловский отметил, что ее представители стали настолько слабыми, что даже начали краснеть.

По его словам, некоторые российские партии на данный момент объединяются с политическими силами, с которыми не должны никогда соприкасаться по своей популярности.

«Тем не менее, наверное, и одни, и другие находятся в таком тяжелом положении, кризисе, что начинают искать друг у друга помощи, поддержки. Общие соприкосновения могут быть только в виде каких-то реакционных вещей. На этой почве они сходятся. Это поражает умы. Мне тяжело понять, как они находят общую повестку», – подчеркнул Александр Козловский.

Депутат также отметил, что правые партии зачастую становятся левыми, левые – правыми, коммунистические партии уходят в либерал-демократию и наоборот. «Эта история поражает, интересно наблюдать со стороны, во что это превратится. Мне кажется, плюсов от этого не будет ни одним, ни другим», – подчеркнул Александр Козловский.

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