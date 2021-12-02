Плановую ротацию кадров проведут в псковском отделении «Единой России»

По его словам, ротационная проверка является традиционной процедурой. Обычно во время нее не происходит никаких глобальных изменений. «Ротация проходит ежегодно, появляются новые люди. У нас много новых проектов которые позволяют нам омолаживать наши ряды», – уточнил Александр Козловский и добавил, что проверка пройдет в штатном режиме.

Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» запланирована после Нового года.