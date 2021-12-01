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Экономика / Сельское хозяйство

Свыше 180 млн получит Псковская область на поддержку сельхозпроизводителей

1 декабря 2021 года, 15:47

180 млн рублей из федерального бюджета получит Псковская область на поддержку сельхозпроизводителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Распоряжение о выделении средств было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Свыше 180 млн получит Псковская область на поддержку сельхозпроизводителей

Фото: Сергей Васильев

Денежные средства будут направлены на возмещение затрат на создание объектов регионального агропромышленного комплекса. В частности, на сельхозпредприятие «Красное знамя». Ранее оно ввело в эксплуатацию молочную ферму, которая была построена в Новосокольническом районе.

Всего из резервного фонда Правительства РФ для поддержки аграриев будет выделено более 5,5 млрд рублей. Эти средства подвозят обеспечить ввод в эксплуатацию животноводческих комплексов молочного направления. Общая мощность которых превысит 56 тыс. скотомест. Кроме того, средства направят на ввод в эксплуатацию овцеводческих комплексом объемом не мене 25 тыс. мест и селекционно-семеноводческих центров. Их мощность превысит 7 тыс тонн.

«Все это будет способствовать развитию сельского хозяйства», – говорится в сообщении Правительства РФ.

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