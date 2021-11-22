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Политика / Власть

Председателем комитета по управлению государственным имуществом Псковской области назначена Наталья Серебренникова

22 ноября 2021 года, 13:48

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области возглавила Наталья Серебренникова. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости». Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Председателем комитета по управлению государственным имуществом Псковской области назначена Наталья Серебренникова

Наталья Серебренникова родилась 12 августа 1979 в Пензенской области в поселке городского типа Земетчино. В 2001 году окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «Филология», в 2011 году по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.

С октября 2001 года по август 2003 года работала методистом по дошкольным учреждениям и методистом кабинета по учебной литературе в Стругокрасненском районном управлении образования.

С октября 2003 года Наталья Серебренникова являлась воспитателем в детском саду №1 в Стругах Красных и кассиром. С июля 2004 года по август 2007 года была служащей войсковой части №27880.

С 2007 года работает в региональном комитете по имущественным отношениям в должности главного специалиста, консультанта и заместителя начальника отдела управления финансами и персоналом, начальника отдела реестра и разграничения прав собственности комитета.

С 13 октября 2017 года является первого заместителем комитета Псковской области по имущественным отношениям. С 4 марта исполняла обязанности председателя комитета.

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