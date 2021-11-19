Жители Псковской области смогут обратиться в органы власти через «Яндекс Алису»

Через голосовой помощник «Яндекс Алиса» жители Псковской области смогут передать обращения в органы государственной власти. Новый навык сервиса был разработан центром экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог», сообщили «Псковской правде» в организации. Поступающие сообщения будут напрямую попадать в систему «Инцидент Менеджмент».

В топ-10 сфер, в которых люди сталкиваются с бытовыми проблемами, федеральной системы обратной связи «Инцидент Менеджмент» в настоящее время входят здравоохранение, ЖКХ, благоустройство, образование и дороги. Данный навык работает во всех субъектах России, кроме Москвы.

«Надеюсь, что столица тоже подключится к этой новой для людей возможности коммуникации с властью», – подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

По словам заместителя руководителя ЦУР Псковской области Василия Александрова, жители региона на данный момент с легкостью могут обратиться в органы власти.

«Сообщить о проблеме теперь можно с помощью голосового помощника, просто надиктовав ей текст – она сама обработает информацию и направит обращение в соответствующий орган власти. Пожаловаться, к примеру, на яму на дороге можно прямо из автомобиля, если к навигатору подключена «Алиса». Безусловно, это повысит количество поступающих жалоб - мы к этому готовы и ждём, что сможем получать их ещё более оперативно и видеть реальную картину», – отметил он.

Запустить новую опцию каждый житель Псковской области может во всех приложения, куда интегрирован голосовой помощник «Алиса»: в приложениях «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор», в веб-браузере «Яндекс», а также в «Яндекс. Станции». Сервис, распознав голосовое сообщение, переведет его в текстовый формат и сразу направит в «Инцидент Менеджмент».

Для активации нового навыка голосового сервиса «Алиса» псковичам необходимо произнести фразу «Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент». После авторизации и связывании аккаунтов пользователь получит ответ от представителей органов власти на «Яндекс. Почту».