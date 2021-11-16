Более 85 тысяч тонн кормов заготовили аграрии Псковской области

Сельхозпредприятия Псковской области заготовили более 85 тыс. тонн кормов на зимне-стойловой период. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Корма собрали с площади около 43 тыс. гектара.

Согласно данным, на 15 ноября сельхозпредприятиями Псковской области было заготовлено свыше 22 центнеров кормовых единиц в расчете на одну условную голову скота. Из них 34 тыс. тонн сена, 138 тыс. тонн сенажа и 186 тыс. тонн силосной массы. Лидерам по заготовкам в регионе стал Себежский район. Здесь собрали 32 центнера кормовых единиц. По 31 центнеру заготовили в Псковском и Стругокрасненском районах.

Кроме того, в 2021 году арграриями Псковской области также были собраны примерно 110 тыс. тонн кукурузного силоса, что составило 58% от общего объема, и 2,6 тыс. тонн кукурузы, которая была произведена в регионе с использованием технологии корнаж (консервированного плющенного зерна).

По словам представителей комитета, заготовленного корма хватит для кормления скота на зимне-стойловой период до начала пастбищного периода.