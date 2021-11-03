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Экономика

Псковский электротехнический кластер вошёл в реестр Минпромторга

3 ноября 2021 года, 13:12

Промышленный электротехнический кластер Псковской области включили в федеральный реестр территориальных кластеров Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом сообщается в пресс-службе министерства. Также в реестр внесли Межрегиональный нефтегазовый кластер (Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Псковский электротехнический кластер вошёл в реестр Минпромторга

Фото пресс-службы Минпромторга

Данные кластеры являются крупнейшими в стране по производству электротехнической продукции и нефтегазового оборудования.

Как сообщил представитель Минпромторга России, с 2016 по 2020 год в рамках постановления № 41 участники электротехнического кластера Псковской области реализовали три проекта стоимостью 1,9 млрд рублей, в том числе 900 млн рублей составили средства господдержки.

«В результате было начато производство современных элегазовых трансформаторов напряжением 110-220 кВ, 330-500 кВ, а также высоковольтных выключателей. Подобные примеры успешно реализованных проектов позволили Правительству Российской Федерации поддержать инициативу Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова по его возобновлению с 2021 года» – рассказал представитель министерства. Он также добавил, что на 2021-2024 годы на поддержку новых кластерных проектов запланированы бюджетные средства в размере 1,6 млрд рублей.

Промышленный электротехнический кластер создали в 2016 году на базе промышленных предприятий по производству редукторов, элегазового, электротехнического оборудования, силовых, контрольных кабелей. Сегодня кластер насчитывает 18 промпредприятий.

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