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Экономика / Сельское хозяйство

Псковская область заняла четвертое место в России по производству свинины за первые девять месяцев этого года

28 октября 2021 года, 17:09

Сельскохозяйственные организации Псковской области с января по сентябрь 2021 года произвели 239 тыс. тонн мяса свиней. По данному показателю регион находится на четвертом месте в России, сообщает Псковстат.

Псковская область заняла четвертое место в России по производству свинины за первые девять месяцев этого года

Фото: Дарья Хваткова

В хозяйствах всех категорий Псковской области произвели 264 тыс. тонн скота и птицы в живом весе на убой, 66 млн яиц и 155 тыс. тонн молока. Производство скота и птицы на убой и яиц по сравнению с этим периодом в прошлом году выросло на 2%, молока – на 1,7%.

Доля сельскохозяйственных организаций в производстве молока составила 81%, мяса – 99%, . Доля хозяйств населения в производстве яиц – 59%.

На 1 октября 2021 года в хозяйствах региональных сельхозпроизводителей  численность крупного рогатого скота составила 61,9 тыс. голов, из него коров – 30,7 тыс., свиней – 1499,6 тыс., овец и коз – 32,1 тыс. голов.

По сравнению с 1 октября прошлого года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 7,1%, овец и коз – на 2,5%, коров – на 6,3%. Поголовье свиней, напротив, выросло на 7%. Увеличение поголовья свиней обеспечили за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней – 99,9%.

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