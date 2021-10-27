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Политика / Власть

Только два кандидата допущены для дальнейшего участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова

27 октября 2021 года, 12:47

Только два кандидата допущены для дальнейшего участия в конкурсе на должность главы администрации Пскова, пишет Телеграм-канал «Псковские новости». По решению конкурсной комиссии, которая рассмотрела документы претендентов, из борьбы выбыл директор Специализированной службы города Сергей Федоров.

В этапе собеседования будут участвовать два претендента. Это исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин и первый заместитель директора Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Иван Родионов.

На 29 октября назначена сессия Псковской городской Думы. На ней депутатам предстоит окончательно согласовать назначение нового главы администрации города.

Прежний сити-менеджер Александр Братчиков сложил свои полномочия после сентябрьских выборов. Он стал депутатом Псковского областного Собрания.   

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