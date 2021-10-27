Три человека претендуют на должность главы администрации Пскова

На должность главы администрации Пскова претендуют три человека, пишет Телеграм-канал «Псковские новости». Документы на участие в конкурсе подали исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин, первый заместитель директора Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Иван Родионов и директор Специализированной службы Пскова, депутат городской Думы Сергей Федоров.

Конкурс на замещение вакантной должности проходит 27 октября. С 12:00 до 13:00 комиссия изучит документы претендентов. Те, кто пройдёт этот этап, будут участвовать в следующем — собеседовании. Оно начнётся в 15:00.

Итоговое решение примет Псковская городская Дума на ближайшей сессии.

Кресло главы администрации города освободилось после ухода с этой должности Александра Братчикова. По итогам сентябрьских выборов он стал депутатом Псковского областного Собрания.