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Политика / Власть

Три человека претендуют на должность главы администрации Пскова

27 октября 2021 года, 12:23

На должность главы администрации Пскова претендуют три человека, пишет Телеграм-канал «Псковские новости». Документы на участие в конкурсе подали исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин, первый заместитель директора Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Иван Родионов и директор Специализированной службы Пскова, депутат городской Думы Сергей Федоров.

Три человека претендуют на должность главы администрации Пскова

Конкурс на замещение вакантной должности проходит 27 октября. С 12:00 до 13:00 комиссия изучит документы претендентов. Те, кто пройдёт этот этап, будут участвовать в следующем — собеседовании. Оно начнётся в 15:00.

Итоговое решение примет Псковская городская Дума на ближайшей сессии.

Кресло главы администрации города освободилось после ухода с этой должности Александра Братчикова. По итогам сентябрьских выборов он стал депутатом Псковского областного Собрания.   

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