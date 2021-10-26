У псковского кинотеатра «Октябрь» археологи обнаружили древний уличный настил

«Работы в центре Пскова у кинотеатра "Октябрь" почти закончены. После снятия слоя без деревянных конструкций мощностью около 1 метра, включающего в себя 3 горизонта пожара, практически на самом материке, нас ждал уличный настил», – говорится в сообщении.



Ранее в центре Пскова у кинотеатра «Октябрь» были обнаружены несколько церквей. Как отметили археологи, раскоп, который они проводили в начале сентября, мог попасть во внутренний объем храма, предположительно освященного в честь Варлаама Хутынского. Кроме того, в рамках археологических раскопок исследователи обнаружили в слое XVIII века ливневую канализацию, а также открыли угол церкви Воздвижения Креста Господня XIII века