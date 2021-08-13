Фрагмент церкви XIII века и ливневую канализацию XVIII века обнаружили в центре Пскова

Угол церкви Воздвижения Креста Господня XIII века обнаружили археологи во время раскопок у здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова. Об этом рассказал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик во время визита губернатора Михаила Ведерников на площадку, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Как отметил представитель подрядной организации, которая разнимается реконструкцией здания кинотеатра для размещения там библиотеки Богдан Васильев, при устройстве рабочего котлована в юго-восточной части территории «Октября» был выявлен культурный слой, что является основанием для проведения археологических исследований.

Вадим Нэдик уточнил, что это место именует Княжьим двором. Он добавил, что археологические раскопки будут вестись только в местах вторжения в культурный слой. «После этого раскоп законсервируем. При этом реставрация объекта останавливаться не будет», — сказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия.

Координатор археологических работ на участке, специалист регионального Археологического центра Марина Кулакова проинформировала, что раскоп будет отсканирован для сохранения его детального изображения, а находки - продублированы с помощью 3D-принтера. «Это самое интересное место в городе, здесь никогда не было раскопок. Нашему взору уже открылись дренаж и деревянная ливневая канализация XVIII века в рабочем состоянии», - подчеркнула она и добавила, что археологи очень ждут обнаружения берестяных грамот, поскольку этот как раз то место в городе, где они могут быть.