Псковские археологи рассказали о находках у кинотеатра «Октябрь»

Псковские археологи рассказали о находках, сделанных у кинотеатра «Октябрь», где в средние века находились Княжий и Государев дворы, а с XVIII века — Пушечный двор.

«Нам известно из письменных источников, что на этой небольшой территории располагались несколько церквей. Наш раскоп попал во внутренний объем одной из них, предположительно - это церковь Варлаама Хутынского», - сообщается на странице в соцести Instagram Археологического центра Псковской области.

Ученые отметили, что каменная кладка уложена на мощные деревянные лаги. Это связано с тем, что церковь была построена на очень топком месте. «Всё обнаруженные конструкции будут сохранены, а инженерные коммуникации проложены в траншее перекопа довоенного времени», - отметили археологи.