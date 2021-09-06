Псковские археологи рассказали о находках у кинотеатра «Октябрь»

Псковские археологи рассказали о находках, сделанных у кинотеатра «Октябрь», где в средние века находились Княжий и Государев дворы, а с XVIII века — Пушечный двор.
Псковские археологи рассказали о находках, сделанных у кинотеатра «Октябрь», где в средние века находились Княжий и Государев дворы, а с XVIII века — Пушечный двор.
Ученые отметили, что каменная кладка уложена на мощные деревянные лаги. Это связано с тем, что церковь была построена на очень топком месте. «Всё обнаруженные конструкции будут сохранены, а инженерные коммуникации проложены в траншее перекопа довоенного времени», - отметили археологи.