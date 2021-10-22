Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Экономика

Михаил Ведерников объяснил, почему в Псковской области не будет дополнительной нерабочей недели

22 октября 2021 года, 10:28

Губернатор Михаил Ведерников объяснил, почему в Псковской области, вошедшей в число регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости ковидом, решили не вводить дополнительную нерабочую неделю. Об этом он рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. Он также напомнил, что президент и Правительство объявили нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Однако руководство регионов с высоким уровнем распространения инфекции могло это сделать с 23 октября.

Михаил Ведерников объяснил, почему в Псковской области не будет дополнительной нерабочей недели

Фото: Андрей Степанов

«Взвесив риски, все «за» и «против», мы приняли решение не объявлять дополнительную неделю нерабочих дней», – сообщил губернатор.

Михаил Ведерников сообщил, что на это было две причины: скорость роста заболеваемости немного сбили предыдущими ограничениями, что сделало ситуацию не критической; также уже анонсировали ужесточение противовирусных мероприятий с 1 ноября.

«Этот пакет мер долго прорабатывался. Он запускает новый этап борьбы с заболеванием, и перед этим мы изучили опыт других регионов, тщательно взвесили возможные риски», – объяснил Ведерников.

По мнению главы региона, нынешние решения позволяют обойтись без закрытия экономики.

«Они тоже достаточно жёсткие, и даже в какой-то степени болезненные, но не такие радикальные, как могли быть», – подчеркнул губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
00:29 23.10.2021

В списке Голиковой наш регион не внесён в список неблагополучных по ковиду. Доля смертей от всех пневмоний составляла чуть более одного процента от числа всех умерших в год на 2019 год, на первом месте была смертность по ишемической болезни сердца 25 %, затем болезни по новообразованиям-17 %, далее болезни сердечно-сосудистой системы-15%,... и внизу списка-1,2 % это пневмонии,в том числе стрептококки,стафилококки .,. И статистку смертей от всех пневмоний в Минздраве прикрыли нынче.

Закодированные

Экономика / Туризм
21 октября 12:35

Закодированные

«Псковская правда» выяснила, как QR-коды отразились на туристах и куда податься, если есть только ПЦР-тест.
«Питерские идут!»

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
8 октября 12:19

«Питерские идут!»

Почему для псковичей сейчас не время менять машину
Теплоотдача

Экономика / ЖКХ
14 сентября 16:22

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?