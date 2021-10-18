Ретро-лето в Пскове

1 августа 12:31

Плёночные оттенки, знакомые мелодии и детали, в которых легко узнать прошлое — Псков на время вернулся в 70-е.

«Псковские каникулы» в этом году — это не только про отдых, но и про путешествие во времени. Горожане и гости города примеряют образы эпохи, фотографируются на фоне ретро-локаций, слушают музыку, которая звучала полвека назад, и будто замедляют ритм современной жизни.

В объективе — простые, но тёплые моменты: летние платья и клёши, старая техника, дворовые сцены, улыбки и живое общение без спешки. Атмосфера, в которой прошлое кажется неожиданно близким и понятным.

Смотрите, как это было — в фоторепортаже Андрея Кокшарова.