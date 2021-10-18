Звездная дорожка

А дальше взрослая жизнь

25 июля 12:05

24 июля в Большом концертном зале Псковской областной филармонии в Пскове прошло официальное открытие VII Международного кинофестиваля «Западные ворота». На красную ковровую дорожку вышли режиссёры, актёры, продюсеры, кинокритики и гости фестиваля.