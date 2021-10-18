Первый пошел

А дальше взрослая жизнь

31 июля 12:33

В Псковском районе проходит чемпионат Вооруженных Сил России по парашютному спорту. За победу поборются 90 человек. числе участников многократные чемпионы мира и заслуженные мастера спорта России. Состязания проводятся с 24 по 31 июля.