МЕДИА

 Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел

39 фото

Псков ликует

56 фото

Звездная дорожка

27 фото

Торг уместен

99 фото

А дальше взрослая жизнь
31 июля 12:33

В Псковском районе проходит чемпионат Вооруженных Сил России по парашютному спорту. За победу поборются 90 человек. числе участников многократные чемпионы мира и заслуженные мастера спорта России. Состязания проводятся с 24 по 31 июля. 



Автор: Андрей Кокшаров
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Первый пошел
Смотрите также