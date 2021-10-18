Псков ликует

А дальше взрослая жизнь

27 июля 15:18

Псков отметил День города и 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков!

Целых три дня город жил праздником: в сквере у Дома офицеров гремели марши военного оркестра, а сцены взрывались энергией выступлений «Русских узоров», «Казачат», студии «Позитив» и ансамбля FORTE.

Набережная Великой в свою очередь превратилась в настоящую сказку — там прошёл «Псков САП Фест»! Около 300 участников покоряли волны на сапбордах в костюмах Царевны-Лягушки, Кощея, принцесс и любимых мультгероев. Лучшие моменты праздника – в нашем фоторепортаже.

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