МЕДИА

 Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует

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Молодежный драйв
27 июля 15:18

Псков отметил День города и 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков!

Целых три дня город жил праздником: в сквере у Дома офицеров гремели марши военного оркестра, а сцены взрывались энергией выступлений «Русских узоров», «Казачат», студии «Позитив» и ансамбля FORTE.

Набережная Великой в свою очередь превратилась в настоящую сказку — там прошёл «Псков САП Фест»! Около 300 участников покоряли волны на сапбордах в костюмах Царевны-Лягушки, Кощея, принцесс и любимых мультгероев. Лучшие моменты праздника – в нашем фоторепортаже. 



Авторы:
Андрей Степанов
Андрей Кокшаров
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
Псков ликует
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