«Собравшиеся пропели «Боже Царя храни» и прокричали «Ура!»

В начале XX века в латвийской Латгалии Крестьянский поземельный банк скупал у прибалтийских помещиков имения, а затем, разделив их на части, распродавал русским крестьянам. Писатель, журналист и краевед Геннадий Синицкий сумел отыскать там и псковский след.

В первые годы XX столетия, на территории Латгалии [одна из историко-культурных областей Латвии, расположенная на востоке страны, к северо-востоку от реки Даугавы, и занимающая четверть её территории - «ПП»] поселилось довольно большое количество псковских крестьян, купивших с помощью указанного банка земельные угодья Шкильбаны (Бальтиновская волость Люцинского уезда), Александрополь, Боловск (того же уезда) и другие. Недалеко от Крейцбурга (Крустпилс) Унгермуйжской волости Двинского уезда, община русских староверов (около 700 человек) в 1907 году купила земли барона Корфа. В общем, к началу Первой мировой войны эти земли были достаточно густо заселены русским населением. Я не собираюсь проводить детальный анализ целесообразности данной политики царской России на землях Латгале, и уж тем более обсуждать реституцию современной Латвии, повлекшую денационализацию земель русских переселенцев, хотя этот вопрос очень интересен и даже щекотлив, если на него обратить внимание через призму права собственности. Нет. Речь пойдёт не об этом, а об истории становления церкви святого равноапостольного князя Владимира, сохранившейся до наших дней в посёлке Виксна Балвского края Латвийской республики.

Порядка 3000 русских крестьян, выходцев Островского уезда, Опочецкого округа и в целом Псковской губернии с 1904 года приступили к осваиванию тысяч гектар Латгальской земли. Более 10 лет, эти люди, выкорчевывали почти необитаемые леса и осушали непроходимые болота, по которым впоследствии были проложены дороги, распаханы поля и построены жилые посёлки. Непосильным трудом отвоёвывающие жизненное пространство, полуголодные, без удобных жилищ, при отсутствии возделанных полей, в сырости, а в летнюю пору терзаемые надоедливыми комарами, переселенцы не имели духовного утешения, так как Родина со своими храмами осталась далеко от этих новых мест. Единственный православный приход располагался в Боловске, за десятки вёрст от страждущих. Поэтому, Председатель Псковского отделения Поземельного банка Владимир Витольдович Голынский, вышел с ходатайством перед Государственным Крестьянским банком об устройстве в районе Боловской волости двух новых церквей-школ. Ходатайство было удовлетворено, но ещё ранее, состоялось Определение Святейшего Синода, предписывающее возводить приходские церкви отдельно от школ, поэтому отпущенных средств оказалось недостаточно. Вследствие чего Голынскому пришлось обратиться в Святейший Синод с вопросом о дополнительном финансировании. Синод выделил 5000 рублей, однако и этой суммы оказалось недостаточно. Именно тогда в решение вопроса вмешался сам Государь Император. Из Монарших щедрот Николай II отпустил 3000 рублей, по 1500 рублей на каждую церковь. Этого хватило с лихвой.

Для реализации задуманного, Крестьянский банк отвёл в Александрополе: под школу три десятины земли (3,27 га), а под церковь, для нужд причта 36,81 десятину (40,21 га). В Викстаменсе (Виксна): под школу 5 десятин (5,46 га), а под церковь, для нужд причта 42,87 десятин (46,83 га). Однако, в Викстаменсе (Виксна) церковники не имели достаточного количества причтовых построек и разработанной земли (ни для пахоты, ни для покоса). Поэтому им было предложено самим позаботиться о разработке земли занятой лесом. Тем более что они могли продать несколько десятин по выгодной цене, так как к лесу уже была подведена железная дорога. Закладка церкви в Викстаменсе (Виксна) состоялась 30 июня 1912 года, а в Александрополе 21-го июня 1913 года. В 1914 году храмы были построены, однако начавшаяся первая мировая война внесла коррективы в сроки освящения церквей. 13 сентября 1915 года состоялось освящение Александропольской церкви, а 5-го июня 1916 года состоялось освящение приходской церкви в урочище Викстаменсе (Виксна) 2-го Люцинского округа Полоцкой епархии. Торжество освящения храма было обставлено более чем помпезно. Накануне, 4-го июня, было совершено всенощное бдение благочинным 2-го Люцинского округа с участием священников: Боловской, Балтиновской, Липновской и Александропольской церквей, а также диакона о. Орсона, специально вызванного из соседней епархии для усиления торжества. На клиросе пел хор любителей пения Псковского отделении Крестьянского Поземельного банка и студентов, поющих в разных церквях Пскова.

Голынский, лично присутствовавший на нём и разрешивший пригласить на освящение видных деятелей Люцинского уезда. В числе прочих, были приглашены: земский начальник барон Мантейфель, член управы Чернецкий и податной инспектор Кутляшев. Среди них были лица окончившие курс духовной семинарии, а также, бывшие псаломщики. Пели стройно, мелодично, с большим чувством, при отличных теноровых голосах. Средства на устройство торжества изыскал, лично присутствовавший на нём и разрешивший пригласить на освящение видных деятелей Люцинского уезда. В числе прочих, были приглашены: земский начальник барон, член управыи податной инспектор Последний очень выразительно и много читал за богослужениями на клиросе, после чего ему было разрешено сказать речь, в назидание собравшемуся на освящение храма народу. Потому как, он имел высшее образование, чуткое глубоко-религиозное сердце и старался внушить слушателям, что истинное счастье человека не в богатстве или науке, а только в православной вере. В конце всенощного бдения благочинным было сказано слово о значении бдения, как отображения истории ветхого завета, в деле строительства спасения рода человеческого, закончившегося пришествием в мир Спасителя, просветившего светом Своего учения мир как лично, так и через своих преемников апостолов, среди которых великую задачу в деле просвещения земли Русской исполнил святой равноапостольный князь Владимир.

На следующий день, 5 июня в 8:30 утра, было совершено водосвятие и последующее освящение храма в честь святого равноапостольного князя Владимира, с принятием святого антиминса, освященного Преосвященным Саввой Епископом Полоцким и Витебским. Хуторяне Викстаменского прихода украсили церковь венками и несколькими триумфальными арками, сооружённые под руководством инженера Крестьянского банка Ивлева, перед входом в храм. Литургия началась в 10 часов с участием собравшегося духовенства. На которой прихожан поздравил о. Андрей Мазур, изложивший историю святого равноапостольного князя Владимира в деле просвещения Руси и объяснивший значение храма как места особого присутствия Божия в таинствах, молитвах, священнодействиях, места общения церкви небесной и земной, как училища благочестия и благотворения. В конце литургии был совершен молебен святому князю с присоединением молитв и прошений за русских воинов и крестный ход, с чтением 4-х евангелий по 4-м сторонам храма, с осенением народа святым крестом и окроплением, а также, провозглашением многолетия Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Преосвященнейшему Кириону Епископу Полоцкому и Витебскому, победоносному русскому воинству, храмоздателям и прихожанам Викстаменской церкви. После молебствия Председатель Псковского отделения Крестьянского банка обнародовал телеграмму на имя Витебского губернатора с выражением верноподданнических чувств Государю Императору.

В завершение торжества, на площади перед храмом, собравшиеся пропели гимн «Боже Царя храни» и прокричали «Ура!». Затем, в помещении церковноприходской школы, построенной на средства того же банка (в размере 8000 рублей) на 100 учащихся, с наличием общежития, был дан обед для всех собравшихся. За трапезой вспомнили причастных к делу устроения новой церкви, начиная с Государя Императора и до певчих, усладивших участников торжества своим прекрасным пением. Более того, гости имели удовольствие слушать оркестр скрипачей, собранный по такому случаю из пленных австрийцев. Расцвет Виксненской церкви пришелся на 20-е годы прошлого века, когда в храм был назначен священником о. Никифор Смородов. С тех пор утекло много воды, сменялись настоятели, трижды церковь подвергалась ограблению, было утеряно много икон, церковных реликвий и утвари. К началу Великой Отечественной войны от тысячного прихода в Виксне оставалось около 120 прихожан. В настоящее время их чуть более десяти человек.