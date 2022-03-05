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Культура / Выставка

«Удивительный памятник»

Спасшие Анастасиевскую часовню от сноса эскизы Рериха увидят псковичи

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Светлана Синцова
5 марта 2022 года, 11:04
Фото: Андрей Степанов
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В Псковском музее 4 марта начала работу выставка «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить…», посвященная переносу Анастасиевской часовни в 1970 году. Экспозиция размещается в двух залах музейного комплекса «Двор Постникова». О главных экспонатах выставки, прошлом и будущем уникального памятника «Псковской правде» рассказали сотрудники музея.

Актуальный повод

«Тема выставки для нас очень актуальна. В свете грядущей реконструкции Ольгинского моста сохранность памятника вновь оказалась под угрозой», - отметила хранитель Анастасиевской часовни Татьяна Николаева. По ее словам сотрудника, было принято решение о переносе памятника на 28 метров в сторону от моста «на место, которое будет безопасным, постоянным, и при этом часовня не утратит связи со своим историческим окружением».

«Дело в том, что новый мост будет не таким, как современный. Планируется расширить мостовое полотно. Соответственно, будут расширены устои моста. Один из них подойдет ближе, чем на три метра, к существующему местоположению памятника. Ширина стен часовни - всего два кирпича и, конечно, она не выдержит ни близкого расстояния от моста, ни работы тяжелой техники рядом с ним», - пояснила Татьяна Николаева.

«Удивительный памятник»

Фото Андрея Степанова
По ее словам, Анастасиевская часовня уникальна прежде всего своими создателями. Она строилась по проекту знаменитого архитектора Алексея Щусева, стены ее расписаны по эскизам Николая Рериха известным иконописцем Григорием Чириковым, будущим реставратором Владимирской иконы Божьей матери. «Часовня - удивительный памятник модерна начала XX века. Ее фрески сохранились достаточно хорошо. Поэтому ее необходимо сохранить», - отметила Татьяна Николаева.

Опыт «переезда» у памятника уже есть. Примерно полвека назад, - опять же в связи со строительством моста через Великую, - мешавшую движению транспорта маленькую часовню планировали взорвать. Уже даже начались подготовительные работы, но за памятник вступились псковские реставраторы.

Тогда часовня не была памятником. Строения начала века не ставили на охрану. Часовню удалось спасти благодаря эскизам Рериха. Росписи были обнаружены под слоем штукатурки и примерно в это же время в запасниках Русского музея были найдены эскизы, по которым они выполнялись - два из четырех.

Главный экспонат

Подлинники эскизов Рериха, созданных для псковской часовни, стали центральным экспонатом открывшейся выставки. Работы художника предоставлены «Русским музеем». А по соседству с ними - фотографии современного состояния росписи, выполненной по этим эскизам.

«Удивительный памятник»

Фото Андрея Степанова
«Удивительный памятник»

Фото Андрея Степанова
Впервые выставляются и многие фотографии и документы, связанные с переносом часовни в 1970 году. «Все это подлинные документы, подлинные фотографии. На одной из них - знаковое событие, раскрытие росписи. Открытие, которое сделала бригада под руководством художника-реставратора Михеева, подвозило доказать, что фрески есть, они на месте и действительно часовню нужно сохранять», - рассказала Татьяна Николаева.

Также впервые выставлено письмо известного советского реставратора, заслуженного деятеля искусств СССР Николая Померанцева. «Он одним из первых предположил, что внутри часовни сохранились фрески Рериха. И в письме обращается к сыну Александра Викторовича Щусева, - Михаилу, - с просьбой предоставить материалы о том, как выглядела часовня», - пояснила сотрудник музея.

«Удивительный памятник»

Фото Андрея Степанова

Станет доминантой

Есть на выставке и чертежный уголок. Это подлинные вещи псковских реставраторов: чертежная доска Михаила Семенова, чертежные приборы Владимира Никитина и Галины Гофман, фотоаппарат Веры Лебедевой. «Наши псковские реставраторы, будучи еще молодыми специалистами, участвовали в спасении часовни», - пояснила сотрудник музея.

«Удивительный памятник»

Фото Андрея Степанова
В другом зале - фотохроника, посвященная часовне. «Здесь мы видим фотографии сделанные в 1945 году, восстановление Ольгинского моста после войны, а также кадры с видом часовни до переноса и самого процесса переноса. Видим, как распиливали часовню, как переставляли ее на берег Великой, как собирали ее вновь. Видим реставраторов, которые участвовали в восстановлении часовни и благодаря усилиям которых она была спасена в 70-х годах», - рассказала Татьяна Николаева.

«Удивительный памятник»

Фото Андрея Степанова
«Удивительный памятник»

Фото Андрея Степанова
«Удивительный памятник»

Фото Андрея Степанова
Представлена на выставке и современная проектная документация. И фотовизуализация того, как будет выглядеть часовня на новом месте. «Часовня после реставрации и переноса будет стоять на холме, она вновь станет градостроительной доминантой Завеличья», - отметила она.

СПРАВКА

Выставка «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить…» будет работать с 4 марта по 3 апреля 2022 года в Музейном комплексе «Двор Постникова», по адресу: ул. О. Кошевого, 2 (цокольный этаж). Режим работы: среда – понедельник c 11:00 до 18:00.

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