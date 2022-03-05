В Псковском музее 4 марта начала работу выставка «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить…», посвященная переносу Анастасиевской часовни в 1970 году. Экспозиция размещается в двух залах музейного комплекса «Двор Постникова». О главных экспонатах выставки, прошлом и будущем уникального памятника «Псковской правде» рассказали сотрудники музея.

Актуальный повод

«Дело в том, что новый мост будет не таким, как современный. Планируется расширить мостовое полотно. Соответственно, будут расширены устои моста. Один из них подойдет ближе, чем на три метра, к существующему местоположению памятника. Ширина стен часовни - всего два кирпича и, конечно, она не выдержит ни близкого расстояния от моста, ни работы тяжелой техники рядом с ним», - пояснила Татьяна Николаева.

По ее словам, Анастасиевская часовня уникальна прежде всего своими создателями. Она строилась по проекту знаменитого архитектора, стены ее расписаны по эскизамизвестным иконописцем, будущим реставратором Владимирской иконы Божьей матери. «Часовня - удивительный памятник модерна начала XX века. Ее фрески сохранились достаточно хорошо. Поэтому ее необходимо сохранить», - отметила Татьяна Николаева.

Опыт «переезда» у памятника уже есть. Примерно полвека назад, - опять же в связи со строительством моста через Великую, - мешавшую движению транспорта маленькую часовню планировали взорвать. Уже даже начались подготовительные работы, но за памятник вступились псковские реставраторы.

Тогда часовня не была памятником. Строения начала века не ставили на охрану. Часовню удалось спасти благодаря эскизам Рериха. Росписи были обнаружены под слоем штукатурки и примерно в это же время в запасниках Русского музея были найдены эскизы, по которым они выполнялись - два из четырех.