Книга сочинений

Правда ли, что без репетиторов ЕГЭ на 100 баллов сдать нереально? Когда надо начинать готовиться, чтобы достичь высоких показателей? И о чем не стоит забывать во время экзамена? «Псковская правда» пообщалась с выпускницей, набравшей 100 баллов по литературе. Экзамены еще не завершены. 24 и 25 – июля резервные дни, а с 3 по 8 августа – дополнительные. Они для тех, кто по уважительным причинам не могли сдать предметы в основные сроки. Результаты тоже пришли еще не по всем предметам, но известно, что среди школьников, которые сдавали русский язык 6 июля девять стобалльников. Еще четверо выпускников на 100 баллов написали литературу. Среди них – ученица псковской школы № 24 Анна Петрова.

Хочу и могу

В родной школе Аню знают если не все, то многие. Это про таких как она, наверное, придумали пословицу: «И жнец, и чтец, и на дуде игрец». Ни один школьный концерт, елка, флешмоб, линейка, конкурс без нее не обходится. Двенадцать лет она занимается в театре танца «Русские узоры». В составе коллектива неоднократно выступала и побеждала в российских и международных конкурсах. Имеет множество наград за актерское мастерство. Надо ли говорить, что школу окончила почти на один пятерки.

- Я не знаю, как все успеваю. Наверное, это мое дикое желание быть везде, знать все, не потерять ни одной минуты своей жизни. Я считаю, что это очень правильная позиция и ее придерживаюсь. Анна Петрова, выпускница псковской школы №24

И, нет, она совсем не супергерой. И не производит впечатления «ботаника», ее 100 баллов по ЕГЭ – плод здоровой упертости. Хочу и могу! - Мой девиз по жизни: «Дорогу осилит идущий», - говорит девушка. - Если ты идешь к своей цели, обязательно ее добьешься. Я не скрываю, что амбициозный человек. Для себя ставила планку не меньше 80 баллов, а лучше 90, когда мне сказали «100», была шокирована: слезы, радость, смех. При этом на протяжении всего учебного года я неоднократно задавала себе вопросы: «А надо ли мне все это?», «А может бросить?», «Для чего я это делаю?». Но когда достигаешь желаемого результата, понимаешь, что стоило весь этот год пахать ради 15 минут счастья, эйфории и бюджетного места в вузе. В конце десятого класса Аня решила, что будет поступать в творческий вуз, а, значит, надо сдавать литературу. -По этому предмету у меня был репетитор – Анна Михайловна Клещева, - говорит выпускница. - Она меня полностью и подготовила. При этом я считаю, что сдать экзамен на высокий балл можно и занимаясь самостоятельно. Только вопрос тут надо ставить по-другому: «Готов ли ты?» и «Нужно ли тебе это?». Если взглянуть на тетради, в которых Аня начинала писать свои первые сочинения, то, по ее словам, можно ужаснуться от количества пометок красной ручкой. Она признается, что сначала было очень тяжело. Но от занятия к занятию ошибок становилось все меньше, а знаний и уверенности - больше. Пробные экзамены и девушку и ее репетитора радовали своими результатами. - Когда Анна Михайловна посылал меня на ЕГЭ по литературе, то сказала: «Аня, меньше 80 баллов даже не приноси». Мне даже эта цифра казалось такой большой, что я и думать не думала, что могу написать на 100 баллов.

Месяца мало

В подготовке к ЕГЭ огромным стимулом для Ани послужила история, рассказанная ее репетитором. -Я как-то спросила у нее, а есть ли в ее практике дети, которые написали предмет на 100 баллов. Она рассказала о своей ученице из Москвы, которая к экзамену готовилась в электричках, пока ехала из одного населенного пункта в другой. Меня очень вдохновила и эта история, и сама девочка. Я поняла, что невозможное возможно. Я видела высокий бал за экзамен разве что в мечтах, далеких и высоких, но смогла получить его. Литература считается одним из самых сложных экзаменов в 11 классе. Прежде всего, из-за объемов информации, которые надо освоить. Ведь помимо теста выпускники пишут пять сочинений. Пять! Чтобы их написать, в невероятном количестве текстов необходимо не просто уметь ориентироваться, но и до запятой знать цитаты.

- Я недавно в TikTok наткнулась на видео, в котором девушка со слезами на глазах рассказывала, как целый месяц готовилась к экзамену по литературе, написала его на 45 баллов и теперь ей светит работа в «Магните». Подготовится к литературе за один месяц нереально. Я за один день не смогла прочитать все свои сочинения, которые писала на протяжении года подготовки. У меня получилась полноценная книга, поэтому только работа, работа и еще раз работа. С репетитором Анна занималась один раз в неделю, хотя и это не всегда получалось. - Я, как творческий человек, постоянно где-то была задействована. Частенько говорила Анне Михайловне: «Не могу на этой неделе, здесь мероприятие, здесь концерт, здесь еще что-то, простите, простите». Она ради меня переносила занятия и я ей благодарна за это.

Главное - время

На самом экзамене Аня больше всего переживала, что не успеет уложиться в отведенное время. Говорит, что это очень важный фактор, который выпускники частенько упускают из вида. - Ты можешь быть гениальным и мыслить безумно интересно, но просто не успеть выразить свои мысли на листе бумаге. Я старалась даже не думать, писала на автомате. Времени не было даже сходить в туалет. Я дописывала последнее слово в сочинение, когда экзамен объявили оконченным. Я даже не успела проверить свою работу на предмет ошибок. Работу сдавала совсем не со спокойной душой.