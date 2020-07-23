Книга сочинений

Правда ли, что без репетиторов ЕГЭ на 100 баллов сдать нереально? Когда надо начинать готовиться, чтобы достичь высоких показателей? И о чем не стоит забывать во время экзамена? «Псковская правда» пообщалась с выпускницей, набравшей 100 баллов по литературе.
Экзамены еще не завершены. 24 и 25 – июля резервные дни, а с 3 по 8 августа – дополнительные. Они для тех, кто по уважительным причинам не могли сдать предметы в основные сроки.
Результаты тоже пришли еще не по всем предметам, но известно, что среди школьников, которые сдавали русский язык 6 июля девять стобалльников. Еще четверо выпускников на 100 баллов написали литературу. Среди них – ученица псковской школы № 24 Анна Петрова.
В родной школе Аню знают если не все, то многие. Это про таких как она, наверное, придумали пословицу: «И жнец, и чтец, и на дуде игрец». Ни один школьный концерт, елка, флешмоб, линейка, конкурс без нее не обходится. Двенадцать лет она занимается в театре танца «Русские узоры». В составе коллектива неоднократно выступала и побеждала в российских и международных конкурсах. Имеет множество наград за актерское мастерство. Надо ли говорить, что школу окончила почти на один пятерки.
- Я не знаю, как все успеваю. Наверное, это мое дикое желание быть везде, знать все, не потерять ни одной минуты своей жизни. Я считаю, что это очень правильная позиция и ее придерживаюсь.
Анна Петрова, выпускница псковской школы №24
И, нет, она совсем не супергерой. И не производит впечатления «ботаника», ее 100 баллов по ЕГЭ – плод здоровой упертости. Хочу и могу!
- Мой девиз по жизни: «Дорогу осилит идущий», - говорит девушка. - Если ты идешь к своей цели, обязательно ее добьешься. Я не скрываю, что амбициозный человек. Для себя ставила планку не меньше 80 баллов, а лучше 90, когда мне сказали «100», была шокирована: слезы, радость, смех. При этом на протяжении всего учебного года я неоднократно задавала себе вопросы: «А надо ли мне все это?», «А может бросить?», «Для чего я это делаю?». Но когда достигаешь желаемого результата, понимаешь, что стоило весь этот год пахать ради 15 минут счастья, эйфории и бюджетного места в вузе.
В конце десятого класса Аня решила, что будет поступать в творческий вуз, а, значит, надо сдавать литературу.
-По этому предмету у меня был репетитор – Анна Михайловна Клещева, - говорит выпускница. - Она меня полностью и подготовила. При этом я считаю, что сдать экзамен на высокий балл можно и занимаясь самостоятельно. Только вопрос тут надо ставить по-другому: «Готов ли ты?» и «Нужно ли тебе это?».
Если взглянуть на тетради, в которых Аня начинала писать свои первые сочинения, то, по ее словам, можно ужаснуться от количества пометок красной ручкой. Она признается, что сначала было очень тяжело.
Но от занятия к занятию ошибок становилось все меньше, а знаний и уверенности - больше. Пробные экзамены и девушку и ее репетитора радовали своими результатами.
- Когда Анна Михайловна посылал меня на ЕГЭ по литературе, то сказала: «Аня, меньше 80 баллов даже не приноси». Мне даже эта цифра казалось такой большой, что я и думать не думала, что могу написать на 100 баллов.
В подготовке к ЕГЭ огромным стимулом для Ани послужила история, рассказанная ее репетитором.
-Я как-то спросила у нее, а есть ли в ее практике дети, которые написали предмет на 100 баллов. Она рассказала о своей ученице из Москвы, которая к экзамену готовилась в электричках, пока ехала из одного населенного пункта в другой. Меня очень вдохновила и эта история, и сама девочка. Я поняла, что невозможное возможно. Я видела высокий бал за экзамен разве что в мечтах, далеких и высоких, но смогла получить его.
Литература считается одним из самых сложных экзаменов в 11 классе. Прежде всего, из-за объемов информации, которые надо освоить. Ведь помимо теста выпускники пишут пять сочинений. Пять! Чтобы их написать, в невероятном количестве текстов необходимо не просто уметь ориентироваться, но и до запятой знать цитаты.
Кем только Ане не приходилось быть за время учебы в школе
Фото предоставлено Анной Петровой
- Я недавно в TikTok наткнулась на видео, в котором девушка со слезами на глазах рассказывала, как целый месяц готовилась к экзамену по литературе, написала его на 45 баллов и теперь ей светит работа в «Магните». Подготовится к литературе за один месяц нереально. Я за один день не смогла прочитать все свои сочинения, которые писала на протяжении года подготовки. У меня получилась полноценная книга, поэтому только работа, работа и еще раз работа.
С репетитором Анна занималась один раз в неделю, хотя и это не всегда получалось.
- Я, как творческий человек, постоянно где-то была задействована. Частенько говорила Анне Михайловне: «Не могу на этой неделе, здесь мероприятие, здесь концерт, здесь еще что-то, простите, простите». Она ради меня переносила занятия и я ей благодарна за это.
На самом экзамене Аня больше всего переживала, что не успеет уложиться в отведенное время. Говорит, что это очень важный фактор, который выпускники частенько упускают из вида.
- Ты можешь быть гениальным и мыслить безумно интересно, но просто не успеть выразить свои мысли на листе бумаге. Я старалась даже не думать, писала на автомате. Времени не было даже сходить в туалет. Я дописывала последнее слово в сочинение, когда экзамен объявили оконченным. Я даже не успела проверить свою работу на предмет ошибок. Работу сдавала совсем не со спокойной душой.
В театре танца «Русские узоры» Анна занимается с 12 лет
Фото предоставлено Анной Петровой
Занимаясь, Аня прорабатывала все возможные варианты, которые могли бы попасться на экзамене. А попалась настоящая русская классика – «Отцы и дети».
- Хочу сказать о втором блоке, в котором лирика. Эта просто ад. Ты должен знать стихотворения, четверостишья, цитаты. Критерий только с этого года, если я не ошибаюсь, введен, что в сочинениях должны быть цитаты, поэтому приходилось много учить наизусть. Благодарна судьбе за то, что мне попалась тема, которую я знала - предназначение поэзии в этом мире.
О своих баллах по литературе Аня узнала от своего классного руководителя. Признается, что в тот момент просто хотелось кричать на весь мир: «Я сдала литературу на 100!!!».
- Мои эмоции не описать словами. После экзамена по обществознанию, я вышла из пункта проведения ЕГЭ одна из последних. Меня встречает классная руководитель и спрашивает, хочу ли я знать свои баллы по литературе. Я закрываю уши руками, но слышу: 100! Я смотрю на нее, а она в маске, вижу только ее глаза, в которых стоят слезы. До сих пор радуюсь и горжусь собой.