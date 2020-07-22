Раскраски для взрослых

Долгое время граффити ассоциировалось исключительно с незаконным нанесением сомнительных рисунков на все доступные поверхности. Но, похоже, тенденция изменилась: граффити признали модным искусством, а городские власти добровольно выделяют площадки уличным художникам. Псков – не исключение.

Рисуют все

Только за последнюю пару лет на фасадах многоэтажных домов в областном центре появилось несколько муралов. Каждый посвящен памятной странице в истории города: от рождения Знамени Победы до подвига шестой роты. Реакция жителей на появившиеся картины самая разнообразная: от «как красиво» и «здорово преобразилось это место» до «его глаза ужас наводят» и «ничего более страшного я еще не видела». Тем не менее, власти ухватились за возможность с помощью баллончиков краски преобразить унылые городские пространства. К тому же, примеров того, как это можно сделать предостаточно. Так, в немецком Ростоке, принимавшем Международные Ганзейские дни в 2018 году, перед Псковом, граффити украшают технические объекты на набережной реки Варнов. Условие одно: чтобы тематика рисунков была связана с водой и работающими на ней людьми: рыбаками, докерами, корабелами.

В городе появляются один за другим муралы. Наблюдая позитивное к ним отношение, мы решили провести опрос среди жителей и узнать их отношение к нанесению художественных граффити на технические сооружения (заборы, трансформаторные будки) города. Наталья Плявинская, начальник областного управления общественных проектов и молодежной политики

«Наш город неповторим и прекрасен. В нем соединилась героическая многовековая история с комфортом современной жизни. Однако с приходом цивилизации появились и десятки инженерных сооружений (трансформаторные будки, заборы, гаражи и т.д.), которые не вписываются в образ нашего славного города. Администрация Псковской области выступает с инициативой оформить такие сооружения художественным граффити», - гласила запись в группе, где проходил опрос. Ниже приводились примеры таких сооружений и возможные варианты их оформления.

В опросе приняли участие 3 069 человек, из них 3 067 предложение сделать скучные здания веселыми и цветными поддержали. - Участники голосования высказали стопроцентную поддержку предлагаемому проекту, - прокомментировала итоги опроса Наталья Плявинская. – Мы готовы приступить к ее реализации. Нанести граффити планируют на 10-15 городских объектов. Для каждого объекта будет предложено несколько вариантов рисунков. - Сам проект уже запустили, - говорит начальник управления. – Жители города могут присылать фотографии тех объектов инженерной инфраструктуры, которые они считают нужным украсить художественными граффити. А художники - присылать свои варианты эскизов. Горожане могут также присылать и свои предложения по рисункам на этих объектах. Темы самые разнообразные. Их обязательно рассмотрят и учтут пожелания.

Картинка из детства

Одной из первых откликнулась псковичка Екатерина Малинина. Она предложила преобразить трансформаторную будку на ул. Рокоссовского 38-40, нарисовав на ней футбольные ворота.

- Идея изобразить ворота на одной из стен технического сооружения появилась очень просто: я сама в детстве играла в футбол со сверстниками, используя данную стену. И сейчас ребята активно занимаются этим же. У меня из окна открывается хороший вид на всю игровую площадку, и это здание всегда казалось очень тусклым и невзрачным. На фоне ярких и современных детских площадок оно выглядит некрасиво. Я считаю, что удачно подобранные краски смогут улучшить внешний вид двора, и он станет ещё более привлекательным. Екатерина Малинина, псковичка

Идея проекта Екатерине понравилась, она и сама готова поучаствовать в этой затее. - Я и сама являюсь художником, дизайнером и хочу принять участие в данной акции и сделать наш город ещё красивее, - отмечает девушка. - Мне будет очень приятно наблюдать за детьми, которые играют с мячом в красивой обстановке, а вдвойне приятно мне будет, если я сделаю свой собственный вклад в украшение своего двора. Единственное, нужно «вписывать» граффити в пространство, продумать цвет под окружение: к примеру, на фоне серых домов не особо симпатично будут смотреться рисунки неоновых цветов, там нужны пастельные оттенки.

Как только сооружения, которые станут арт-объектами, будут отобраны, запустят конкурс на макеты будущего граффити. Окончательное решение о выборе варианта росписи будет определено путем голосования жителями города. В десятых числах августа художники приступят к нанесению граффити. Их обеспечат всеми необходимыми материалами. Завершить работы хотят к концу августа. - Все это мы планируем провести в форме фестиваля, с небольшим праздником по завершению, если позволит эпидситуация, - говорит Наталья Плявинская.

Свои варианты с фотографиями, адресом сооружений и примерным размером можно прислать «ВКонтакте» или в Instagram официальной группы «Общественные проекты Псковской области».

Кстати О том, что с граффити надо быть осторожнее, говорят посты в соцсетях. Недавно на набережной реки Великой рядом с бывшим здания онкологической поликлиники установили вагончик пункта проката велосипедов, самокатов и прочих ездящих средств. Вагончик как раз таки раскрашен граффити, что называется, по теме. На нем нарисована веселая башня и дети, управляющие самокатом и машинкой. Псковские завсегдатаи Facebook сразу оживились. Многим показалось возмутительным наличие такого творения рядом с древней крепостной стеной. «Безвкусица захватила город», - пришли они к заключению.