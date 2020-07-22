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Общество

Раскраски для взрослых

Технические сооружения города превратят в произведения искусства

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Ольга Нефёдова
22 июля 2020 года, 10:23
Фото: Андрей Степанов
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Долгое время граффити ассоциировалось исключительно с незаконным нанесением сомнительных рисунков на все доступные поверхности. Но, похоже, тенденция изменилась: граффити признали модным искусством, а городские власти добровольно выделяют площадки уличным художникам. Псков – не исключение.

Рисуют все

Только за последнюю пару лет на фасадах многоэтажных домов в областном центре появилось несколько муралов. Каждый посвящен памятной странице в истории города: от рождения Знамени Победы до подвига шестой роты. Реакция жителей на появившиеся картины самая разнообразная: от «как красиво» и «здорово преобразилось это место» до «его глаза ужас наводят» и «ничего более страшного я еще не видела».

Тем не менее, власти ухватились за возможность с помощью баллончиков краски преобразить унылые городские пространства. К тому же, примеров того, как это можно сделать предостаточно. Так, в немецком Ростоке, принимавшем Международные Ганзейские дни в 2018 году, перед Псковом, граффити украшают технические объекты на набережной реки Варнов. Условие одно: чтобы тематика рисунков была связана с водой и работающими на ней людьми: рыбаками, докерами, корабелами.

В городе появляются один за другим муралы. Наблюдая позитивное к ним отношение, мы решили провести опрос среди жителей и узнать их отношение к нанесению художественных граффити на технические сооружения (заборы, трансформаторные будки) города.

Раскраски для взрослыхНаталья Плявинская, начальник областного управления общественных проектов и молодежной политики

«Наш город неповторим и прекрасен. В нем соединилась героическая многовековая история с комфортом современной жизни. Однако с приходом цивилизации появились и десятки инженерных сооружений (трансформаторные будки, заборы, гаражи и т.д.), которые не вписываются в образ нашего славного города. Администрация Псковской области выступает с инициативой оформить такие сооружения художественным граффити», - гласила запись в группе, где проходил опрос.

Ниже приводились примеры таких сооружений и возможные варианты их оформления.

Раскраски для взрослых
Возможные варианты граффити на трансформаторной будке
Фото из группы Общественные проекты Псковской области

В опросе приняли участие 3 069 человек, из них 3 067 предложение сделать скучные здания веселыми и цветными поддержали.

- Участники голосования высказали стопроцентную поддержку предлагаемому проекту, - прокомментировала итоги опроса Наталья Плявинская. – Мы готовы приступить к ее реализации.

Нанести граффити планируют на 10-15 городских объектов. Для каждого объекта будет предложено несколько вариантов рисунков.

- Сам проект уже запустили, - говорит начальник управления. – Жители города могут присылать фотографии тех объектов инженерной инфраструктуры, которые они считают нужным украсить художественными граффити. А художники - присылать свои варианты эскизов.

Горожане могут также присылать и свои предложения по рисункам на этих объектах. Темы самые разнообразные. Их обязательно рассмотрят и учтут пожелания.

Картинка из детства

Одной из первых откликнулась псковичка Екатерина Малинина. Она предложила преобразить трансформаторную будку на ул. Рокоссовского 38-40, нарисовав на ней футбольные ворота.

- Идея изобразить ворота на одной из стен технического сооружения появилась очень просто: я сама в детстве играла в футбол со сверстниками, используя данную стену.  И сейчас ребята активно занимаются этим же. У меня из окна открывается хороший вид на всю игровую площадку, и это здание всегда казалось очень тусклым и невзрачным. На фоне ярких и современных детских площадок оно выглядит некрасиво. Я считаю, что удачно подобранные краски смогут улучшить внешний вид двора, и он станет ещё более привлекательным.

Раскраски для взрослыхЕкатерина Малинина, псковичка

Идея проекта Екатерине понравилась, она и сама готова поучаствовать в этой затее.

- Я и сама являюсь художником, дизайнером и хочу принять участие в данной акции и сделать наш город ещё красивее, - отмечает девушка. - Мне будет очень приятно наблюдать за детьми, которые играют с мячом в красивой обстановке, а вдвойне приятно мне будет, если я сделаю свой собственный вклад в украшение своего двора. Единственное, нужно «вписывать» граффити в пространство, продумать цвет под окружение: к примеру, на фоне серых домов не особо симпатично будут смотреться рисунки неоновых цветов, там нужны пастельные оттенки.

Раскраски для взрослых
Екатерина предлагает нарисовать на этой трансформаторной будке футбольные ворота
Фото Екатерины Малининой

Как только сооружения, которые станут арт-объектами, будут отобраны, запустят конкурс на макеты будущего граффити. Окончательное решение о выборе варианта росписи будет определено путем голосования жителями города.

В десятых числах августа художники приступят к нанесению граффити. Их обеспечат всеми необходимыми материалами. Завершить работы хотят к концу августа.

- Все это мы планируем провести в форме фестиваля, с небольшим праздником по завершению, если позволит эпидситуация, - говорит Наталья Плявинская.

Раскраски для взрослых
Вот такой котик-охотник появился несколько лет назад на одной из стен в Деревне- SOS
Фото из архива газеты

Свои варианты с фотографиями, адресом сооружений и примерным размером можно прислать «ВКонтакте» или в Instagram официальной группы «Общественные проекты Псковской области».

Кстати

О том, что с граффити надо быть осторожнее, говорят посты в соцсетях. Недавно на набережной реки Великой рядом с бывшим здания онкологической поликлиники установили вагончик пункта проката велосипедов, самокатов и прочих ездящих средств. Вагончик как раз таки раскрашен граффити, что называется, по теме. На нем нарисована веселая башня и дети, управляющие самокатом и машинкой. Псковские завсегдатаи Facebook сразу оживились. Многим показалось возмутительным наличие такого творения рядом с древней крепостной стеной. «Безвкусица захватила город», - пришли они к заключению.



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