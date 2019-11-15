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Общество

Грудные дети лежали вместе с убитыми матерями

В Пскове ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистских карателей

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Алексей Кедров
15 ноября 2019 года, 12:54
Фото: Андрей Степанов
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Трупы с отрубленными руками и ногами, могильные ямы с десятками расстрелянных, добровольные помощники, составляющие списки евреев и передающие врагу сведения из партизанских отрядов. Еще несколько правдивых страниц из истории Псковщины, три года терзаемой оккупантами, раскрыли историки. В основе их работы – подлинные уголовные дела с показаниями очевидцев и участников тех событий. Один из них даже не помнил, сколько убил автоматными очередями.

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ

То огромное количество жертв, о котором мы знаем, – это цифры далеко не окончательные. Мы понимаем, что за каждым преступлением стоит конкретный человек. И наша задача – обнародовать эту информацию.

Грудные дети лежали вместе с убитыми матерямиВалерий Кузьмин,
директор областного архива

Решение этой задачи началось 14 ноября на конференции «Без срока давности», где широкой публике были представлены ужасающие подробности из рассекреченных уголовных дел. Директор архива напомнил, что с августа 1941 года по июль 1944 года Псковская область была оккупирована и на ее территории действовали карательные отряды для выявления сил сопротивления, связей с партизанами и проведения политики геноцида. В районах были устроены концентрационные лагеря, один из которых располагался недалеко от деревни Моглино.

Свидетели – бывшие заключенные лагеря и жители деревни - отмечали, что там был установлен тюремный режим, широко применялись пытки, истязания и массовые расстрелы. Их показания подтвердились при проведении раскопок десяти ям-могил, где было обнаружено 107 трупов, в том числе детских. На большинстве детских трупов были обнаружены переломы костей черепа.

Директор архива также обнародовал информацию о 200 цыганских семьях, убитых оккупантами в новоржевской тюрьме.

- «На дороге находилось огромное количество трупов расстрелянных и замученных цыган. У многих трупов не было голов. Повсюду валялись отрубленные руки и ноги. Грудные дети лежали убитые вместе с их матерями», - процитировал Валерий Кузьмин показания свидетелей.

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#БезСрокаДавности. ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов на Псковщине
СПРАВКА

В Псковской области 371 000 военнопленных убиты 19 000 мирных жителей убиты 6000 человек подверглись насилию 150 000 человек угнаны в рабство В Великолукской области 50 000 человек погибли 42 000 отправлены в рабство

РАССЕКРЕЧЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ

Расследование этих преступлений проводили в послевоенные годы, но долгое время документы по этим делам были недоступны широкой общественности. И вот теперь, по словам Валерия Кузьмина, архив УФСБ России по Псковской области рассекретил несколько дел, которые проливают свет на расследование злодеяний.

- Конечно же не всех, это лишь отдельные эпизоды, которые удалось довести до суда в 1967 году. Частично данные материалы и ранее были доступны для исследователей. Теперь дела рассекречены полностью, - сказал он.

Грудные дети лежали вместе с убитыми матерями
Арнольд Веедлер.
Фото предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области.
Уголовное дело по обвинению Веедлера, Торна и Лепметса представляет собой шесть томов. Из протоколов допросов и свидетельских показаний следует, что Веедлер после того, как Германия оккупировала Эстонию, добровольцем вступил в 1942 году в особую роту, состоящую из эстонцев, и был отправлен на службу в полицию безопасности в Псков.

Он неоднократно выезжал на место расстрела. Он вывозил арестованных по направлению к Острову до деревни Глоты. Людей раздевали, делили на пять-шесть групп, одну за другой группы подводили к яме и расстреливали. В основном, это были старики, женщины и дети. Скольких он убил – не считал, стрелял из автомата.

Также было рассекречено еще одно дело, по сотрудничеству с немцами на оккупированной территории.

- Там видно, насколько обширной была сеть осведомителей и агентов на территории города. В их функции входило информирование о настроениях в городе, составление списков евреев, информирование о планах партизан, - пояснил Валерий Кузьмин.

Например, один житель Пскова числился переводчиком, но на самом деле в его обязанности входило следующее: он одевался в крестьянскую одежду и ходил по деревням, где получал информацию о партизанах и подпольщиках. Другой человек по фамилии Пуфаль по заданию середкинской жандармерии поступил в партизанский отряд и передавал оттуда сведения. Такие агенты составляли списки евреев, которых увозили, в том числе в Моглино.

- Управлением ФСБ России по Псковской области начата работа по рассекречиванию документов, которые будут нуждаться в детальном анализе. С учетом огромного количества жертв среди мирного населения еще очень много пробелов в изучении этих преступлений. Новые рассекреченные документы позволят ввести в информационное пространство новые общественно значимые сведения, - отметил директор архива.

Грудные дети лежали вместе с убитыми матерями
Обнародованные факты вызвали настоящий шок у участников конференции.
Фото Сергея Герасимова.
СПРАВКА

325 деревень в одном только Псковском районе полностью сожгли.

ШОК И УЖАС

Документально подтвержденные факты позволят защитить историческую правду и не допустить фальсификации истории. Поэтому Псковская область одной из первых включилась в проект «Без срока давности», который призван рассказать о военных преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях.

К счастью, история — это не художественный роман, а наука. В отечественных архивах содержатся документы, которые безапелляционно доказывают произошедшие преступления, указывают на конкретных преступников.


Грудные дети лежали вместе с убитыми матерямиМихаил Ведерников,
губернатор Псковской области
Глава региона рассказал, что испытал шок и ужас, слушая доклады о зверствах нацистов на оккупированной территории.

- Самое страшное – как людей убивали, отрубленные головы, конечности, дети, которых находили убитыми вместе с матерями, - сказал он.

Глава региона напомнил, что в России нет такой семьи, чья история не была бы связана с историей Великой Отечественной войны.

Поэтому самое главное – сохранить эту правду, передавать из поколения в поколение и конечно бережно относиться к документам.

Все материалы конференции будут объединены и предложены Министерству просвещения для включения обнародованной информации в школьную программу.

- Вместе с памятью семьи это надежно защитит школьников от внешнего воздействия и попыток исказить историю, - уверен псковский губернатор.

Выход первого сборника о преступлениях нацистов в Псковской области запланирован на ноябрь следующего года. Такие же тома должны появиться в 22 регионах, находившихся под оккупацией. Это будет первой в стране попыткой объединить и систематизировать информацию о страшных событиях прошлого. Никто действительно не забыт. Ни герои войны, ни те, чьи руки по локоть в крови после зверств. Мы помним всех. Поименно.

СПРАВКА

Засекреченные ранее документы архива УФСБ России по Псковской области о военных преступлениях в оккупированном Пскове были обнародованы на II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она состоялась в ПсковГУ и стала частью Всероссийского мемориального проекта «Без срока давности», цель которого - сохранить достоверную информацию о войне и противостоять процессу переписывания истории, который в последнее время активизировался не только за пределами страны, но и внутри России. И на помощь сохранению правды приходит история - наука, оперирующая достоверными фактами на основе архивных документов.

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Проект «БезСрокаДавности»
В Пскове проходит вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Главной темой стали рассекреченные ФСБ документы, которые рассказывают о конкретных преступлениях нацистов из Прибалтики, совершенных на Псковщине в 1941- 45 годах.
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