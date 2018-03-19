Работаем дальше

Активность избирателей 18 марта стала действительно удивительной. Удивляли очереди на участках, удивляли улыбающиеся лица псковичей, идущих голосовать. Удивляло больше количество проголосовавшей молодежи. Явка стала рекордной в Псковской области. Так, в 2012 году она составляла 60%.

Во-вторых, избиратели не увидели достойной альтернативы Владимиру Путину и тому пути развития России, которые он предложил.

Во-первых, высокая явка. Мобилизации избирателей способствовали и высокая степень информирования о предстоящих выборах, и внешнеполитическая ситуация — ничто так не сплачивает вместе, как внешняя угроза.

Вряд ли кто-то сомневался, что Владимир Путин победит и в четвертый раз станет президентом России. Но сделал он это весьма убедительно, превзойдя прогнозы экспертов и социологов. И здесь сложилось несколько факторов.

Псковская область стала на Северо-западе одним из лидеров - как по явке, так и по проценту голосов, отданных за Владимира Путина. Обе эти цифры уже назвали беспрецедентными.

18 марта жители Псковской области вместе со всей Россией выбрали президента. За Владимира Путина свои голоса отдали 75,05% голосов псковичей, пришедших на избирательные участки. Явка составила 65,32%.

Результаты остальных кандидатов куда менее впечатляющие. Оппозиция эти выборы однозначно проиграла.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал в Псковской области 11,44% голосов. Этот итог для Грудинина можно назвать провальным. Во-первых, он и близко не сумел приблизиться к проценту, который получил на президентских выборах в 2012 году Геннадий Зюганов. Тогда он набрал в Псковской области более 20%. Во-вторых, традиционно голосующие за КПРФ избиратели не оценили смычку компартии с капиталистом — о чем мы уже писали в своих материалах. Так что эксперимент КПРФ на этих выборах можно признать неудачным.

Конечно, штаб Грудинина попытается свалить провал на внешние обстоятельства и сделать хорошую мину при плохой игре. Например, обвинит во всех грехах журналистов, которые не рассмотрели за тучами звезды их кандидата. И вместо этого называли вещи своими именами.

Не будем напоминать товарищам, что после драки кулаками не машут.

В любом случае, для КПРФ получила полезный опыт и впервые вели избирательную кампанию не дедовскими способами, а максимально приближенными к современным реалиям. Один их массированный заход в Интернет и соцсети чего только стоит.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Псковской области стабилен. 18 марта он набрал, 6,87% голосов, в 2012 году — 6,71%. Формально результат он улучшил, но эксперты от либерал-демократов на этих выборах ожидали большего. Были даже горячие головы, которые рассуждали, что Жириновский сможет побороться с Грудининым за второе место.

Остальные пять кандидатов в совокупности набрали в Псковской области пять с хвостиком процентов голосов избирателей.

Своего рода сенсацией стал лучший, чем у Григория Явлинского, результат Ксении Собчак. В регионе она набрала 1,68% против 1,61% голосов у Явлинского. Балованное дитя реалити-шоу сделала гуру и одного и старейшин федеральной политики.

В качестве утешения. В Псковской области Явлинский набрал чуть ли не вдвое больше, чем в России (0,9%), а его результат в Пскове все-таки лучше, чем у Собчак. Вероятно, случилось это благодаря приезду «яблочного» лидера, а также стараниям Льва Шлосберга, одного из немногих активных региональных политиков «Яблока» в стране.

На этом все утешения заканчиваются. Похоже, «яблочники» так и не смогли вылупиться из яйца своих представлений об эффективности избирательной кампании. Все эти тонны газет Явлинского по области, видеообращения Шлосберга вникуда — наверное, все это круто смотрится изнутри штаба. Но снаружи на самом деле — гулкая ти-ши-на. «Яблоко» надкусили со всех сторон. Откусила и Ксения Собчак. На наших глазах происходит политическая драма, окончательная смена вех в демократическом лагере: Григорий Явлинский как политик завершает свой путь.

Впервые итоги выборов в Псковской области проводили в условиях общего политического консенсуса.

Практически ни у одной из сторон, участвовавших в избирательной процессе, не было сомнений в легитимности состоявшихся выборов.

На «Ночь выборов» в Псковском дискуссионном клубе вместе собрались представители штабов кандидатов, эксперты, журналисты. Слова каждого не оставляли сомнений в том, что выборы прошли легитимно и конкурентно.

Не пришел только Лев Шлосберг. Вероятно, публичную активность в этот вечер он нашел не сопоставимой с полученным его кандидатом результатом.

Вообще было удивительно видеть в этот вечер столько разных людей в одном месте. Без сомнения, это новелла регионального политического процесса. Трудно припомнить другой такой случай, когда представители конкурирующих сторон оставили свои штабы и собрались вместе.