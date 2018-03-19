Работаем дальше

18 марта жители Псковской области вместе со всей Россией выбрали президента. За Владимира Путина свои голоса отдали 75,05% голосов псковичей, пришедших на избирательные участки. Явка составила 65,32%.
Псковская область стала на Северо-западе одним из лидеров - как по явке, так и по проценту голосов, отданных за Владимира Путина. Обе эти цифры уже назвали беспрецедентными.
Вряд ли кто-то сомневался, что Владимир Путин победит и в четвертый раз станет президентом России. Но сделал он это весьма убедительно, превзойдя прогнозы экспертов и социологов. И здесь сложилось несколько факторов.
Во-первых, высокая явка. Мобилизации избирателей способствовали и высокая степень информирования о предстоящих выборах, и внешнеполитическая ситуация — ничто так не сплачивает вместе, как внешняя угроза.
Во-вторых, избиратели не увидели достойной альтернативы Владимиру Путину и тому пути развития России, которые он предложил.
Активность избирателей 18 марта стала действительно удивительной. Удивляли очереди на участках, удивляли улыбающиеся лица псковичей, идущих голосовать. Удивляло больше количество проголосовавшей молодежи. Явка стала рекордной в Псковской области. Так, в 2012 году она составляла 60%.
Результаты остальных кандидатов куда менее впечатляющие. Оппозиция эти выборы однозначно проиграла.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал в Псковской области 11,44% голосов. Этот итог для Грудинина можно назвать провальным. Во-первых, он и близко не сумел приблизиться к проценту, который получил на президентских выборах в 2012 году Геннадий Зюганов. Тогда он набрал в Псковской области более 20%. Во-вторых, традиционно голосующие за КПРФ избиратели не оценили смычку компартии с капиталистом — о чем мы уже писали в своих материалах. Так что эксперимент КПРФ на этих выборах можно признать неудачным.
Конечно, штаб Грудинина попытается свалить провал на внешние обстоятельства и сделать хорошую мину при плохой игре. Например, обвинит во всех грехах журналистов, которые не рассмотрели за тучами звезды их кандидата. И вместо этого называли вещи своими именами.
Не будем напоминать товарищам, что после драки кулаками не машут.
В любом случае, для КПРФ получила полезный опыт и впервые вели избирательную кампанию не дедовскими способами, а максимально приближенными к современным реалиям. Один их массированный заход в Интернет и соцсети чего только стоит.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Псковской области стабилен. 18 марта он набрал, 6,87% голосов, в 2012 году — 6,71%. Формально результат он улучшил, но эксперты от либерал-демократов на этих выборах ожидали большего. Были даже горячие головы, которые рассуждали, что Жириновский сможет побороться с Грудининым за второе место.
Остальные пять кандидатов в совокупности набрали в Псковской области пять с хвостиком процентов голосов избирателей.
Своего рода сенсацией стал лучший, чем у Григория Явлинского, результат Ксении Собчак. В регионе она набрала 1,68% против 1,61% голосов у Явлинского. Балованное дитя реалити-шоу сделала гуру и одного и старейшин федеральной политики.
В качестве утешения. В Псковской области Явлинский набрал чуть ли не вдвое больше, чем в России (0,9%), а его результат в Пскове все-таки лучше, чем у Собчак. Вероятно, случилось это благодаря приезду «яблочного» лидера, а также стараниям Льва Шлосберга, одного из немногих активных региональных политиков «Яблока» в стране.
На этом все утешения заканчиваются. Похоже, «яблочники» так и не смогли вылупиться из яйца своих представлений об эффективности избирательной кампании. Все эти тонны газет Явлинского по области, видеообращения Шлосберга вникуда — наверное, все это круто смотрится изнутри штаба. Но снаружи на самом деле — гулкая ти-ши-на. «Яблоко» надкусили со всех сторон. Откусила и Ксения Собчак. На наших глазах происходит политическая драма, окончательная смена вех в демократическом лагере: Григорий Явлинский как политик завершает свой путь.
Впервые итоги выборов в Псковской области проводили в условиях общего политического консенсуса.
Практически ни у одной из сторон, участвовавших в избирательной процессе, не было сомнений в легитимности состоявшихся выборов.
На «Ночь выборов» в Псковском дискуссионном клубе вместе собрались представители штабов кандидатов, эксперты, журналисты. Слова каждого не оставляли сомнений в том, что выборы прошли легитимно и конкурентно.
Не пришел только Лев Шлосберг. Вероятно, публичную активность в этот вечер он нашел не сопоставимой с полученным его кандидатом результатом.
Вообще было удивительно видеть в этот вечер столько разных людей в одном месте. Без сомнения, это новелла регионального политического процесса. Трудно припомнить другой такой случай, когда представители конкурирующих сторон оставили свои штабы и собрались вместе.
Прошедшие выборы стали для команды Михаила Ведерникова настоящим экзаменом. Отсутствовало время на раскачку, на неторопливое выстраивание системы политических отношений. Надо признать: настройка взаимоотношений произошла быстро и эффективно, не породила в регионе новых политических конфликтов. Что, безусловно, сказалась и на фоне проведения президентской избирательной кампании. Без всяких скидок на новые условия, остутствие времени можно сказать, что свой первый политический экзамен Михаил Ведерников сдал успешно.
Выборы закончились, да здравствуют новые выборы: в сентябре жителям Псковской области предстоит выбрать губернатора и глав нескольких муниципалитетов
Экстраполировать итоги президентской кампании в Псковской области на губернаторскую не получится. Условия последней будут куда более жесткими.
- Выборы проходят, а жизнь продолжается, - сказал врио губернатора Михаил Ведерников, подводя общий знаменатель под всеми выступлениями, прозвучавшими в дискуссионном клубе в «Ночь выборов».- Я всех призываю к совместной работе на благо Псковской области.
Выборы — экзамен, работа — жизнь.