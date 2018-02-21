Надо посмотреть

За выборами президента России, намеченными на 18 марта, наблюдают 30 команд долгосрочных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. По две в Москве и Санкт-Петербурге, остальные рассредоточились по стране. Одна из 26 региональных команд отправилась в Псковскую область. Наблюдают за ходом избирательного процесса в регионе Линда Байлсмит (Нидерланды) и Педер Ларсен (Дания). 20 февраля они пришли в редакцию «Псковской правды» и рассказали, в чем заключается их работа и каким будет ее итог.

Псков, Струги Красные, Великие Луки, Пустошка, Остров, Опочка – команда наблюдателей объезжает регион, знакомясь с организацией избирательного процесса, политическими силами и представителями СМИ.

- Мы здесь по приглашению российского правительства, - подчеркивают долгосрочные наблюдатели. - Собираемся посмотреть в области как можно больше, чтобы почувствовать, важны или нет для населения эти выборы.

- В прошлый раз в России я работала во Владивостоке, - чертит госпожа Байлсмит дугу над столом в пресс-центре «Псковской правды», показывая, как пересекла Россию от края до края.

ОБСЕ направляет наблюдателей во все 57 стран, входящих в организацию. Полтора десятка из них уже объехали наблюдатели, приехавшие в Псков. Так, Линда Байлсмит в эти дни могла бы работать в Италии, но выбрала Россию. И на этом возможность выбирать для госпожи Байлсмит исчерпалась. Как и Педер Ларсен, она не выбирала партнера по команде и регион, в котором предстоит провести ближайшие недели.

- Я лучшего места не могу представить, чем Псков, - посыпались комплименты. - Это очень красивый город, особенно зимой.

На основании данных всех команд, распределенных по стране, сразу после дня выборов будет подготовлен предварительный отчет. Два месяца спустя на русском и английском языках будет опубликовано окончательное заключение.

- Оно будет касаться всего, на что мы обращаем внимание. Если к примеру – это только пример! – средства массовой информации в одном из регионов скажут наблюдателям, что их заставляют публиковать какую-либо статью, это отразится в докладе для центральной команды. Если такой пример повторяется, и если 16-17 команд из 30 скажут, что они слышали от газет, что на них оказывается давление в том, чтобы публиковать или наоборот не публиковать что-то, обязательно это будет отражено в итоговом докладе в части, посвященной независимости средств массовой информации. В конечном докладе не будет наших мнений, а только факты. Нам рассказали историю, как в Псковской области сожгли машину координатора штаба одного из кандидатов. Если машины сожгут в пяти партиях, это будет отражено в докладе.

Еще один вопрос, который интересует долгосрочных наблюдателей ОБСЕ в Псковской области - число женщин, включенных в избирательный процесс.