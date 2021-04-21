Хождение по кругу

Вечером 21 апреля в Пскове состоялась акция сторонников Алексея Навального. Плохая погода, угроза санкций за участие в несанкционированном мероприятии и невнятная полиция «лидеров протеста» привели к тому, что в псковском Сквере искусств собралось лишь несколько десятков человек. Но и те, оставшись без организаторов, не придумали ничего лучше, чем поводить хоровод.
Поводом для акции стало ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего заключение в одной из российских колоний. Не согласованное с властями мероприятие было назначено на 21 апреля Леонидом Волковым, в настоящее время возглавляющего созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом).
Впрочем, далеко не все российские навальнисты поддержали эту инициативу. Особенно учитывая, что Волков руководит сетью активистов из-за границы. К примеру, как сообщает Znak.com, задержанный сегодня за участие в несанкционированном митинге 31 января экс-координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов прокомментировал эти планы следующим образом: «Легко объявлять митинг, когда ты в безопасности и за границей. Тут это делать гораздо сложней».
Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов также утверждает, что многих сторонников фонда раздражает тот факт, что люди, занимающие в этой организации руководящие должности, предпочитают управлять протестом из-за границы.
«Тот же глава региональных штабов Навального Леонид Волков постоянно подталкивает людей на совершение различных нарушений, находясь при этом за рубежом. Люди не хотят совершать нарушений, понимая, что их банально подставляют. Кроме того, они связывают свою жизнь с Россией. Волков, Владимир Милов и прочие руководители ФБК, которые с Россией себя не связывают, цинично используют сотрудников фонда в качестве пушечного мяса», - заявил он в интервью изданию «Ридус».
В Пскове проведение акции 21 апреля было анонсировано местным штабом Навального в центре города, в Сквере искусств на «Четырех углах».
Впрочем, представители УВД и региональных властей предупреждали жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, подчеркивая, что «согласно части 5 статьи 20.2 КоАП РФ нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов».
А кроме того, что «антикоронавирусным» указом губернатора Псковской области, в соответсвии с рекомендациями Роспотребнадзора, установлен запрет на посещение гражданами публичных мероприятий, не разрешенных к проведению. А «за нарушение указанного запрета участники мероприятия могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере до тридцати тысяч рублей».
Возможно, именно поэтому людей в Сквере искусств, судя по фотографиям в соцсетях, собралось всего несколько десятков: включая журналистов и просто любопытствующих. Быть «пушечным мясом» мало кому хотелось. Хотя, надо отметить, что псковские полицейские «винтить» участников акции вовсе не стали.
Из известных «оппозиционеров» были замечены лишь волостной депутат от «Яблока» Николай Кузьмин и автор «анонимного» телеграм-канала Алексей Малов. Тот же глава псковского штаба Навального Алексей Дорожкин на мероприятие не явился. Хотя, надо полагать, в отличие от Леонида он все-таки находится в России.
Любопытно, что оставшись без лидеров и организаторов, псковские сторонники Навального не придумали ничего лучше, чем… устроить хоровод. Хождение по кругу, видимо, должно было символизировать цикличность процессов, протекающих внутри оппозиции, представители которой регулярно то выясняют отношения друг с другом, то предрекают скорый крах режима, то вновь погружаются в спячку.
«Это цирк какой-то!» - прокомментировал увиденное пожилой прохожий, явно разочарованный уровнем современных «революционеров». И, надо признать, с ним трудно не согласиться.