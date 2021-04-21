Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Политика

Хождение по кругу

Очередная акция оппозиции в Пскове закончилась «политическим хороводом»

Текст:
Алексей Кедров
21 апреля 2021 года, 21:28
Фото: Фото «Псковской правды»
0

Вечером 21 апреля в Пскове состоялась акция сторонников Алексея Навального. Плохая погода, угроза санкций за участие в несанкционированном мероприятии и невнятная полиция «лидеров протеста» привели к тому, что в псковском Сквере искусств собралось лишь несколько десятков человек. Но и те, оставшись без организаторов, не придумали ничего лучше, чем поводить хоровод.

«Банально подставляют»

Поводом для акции стало ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего заключение в одной из российских колоний. Не согласованное с властями мероприятие было назначено на 21 апреля Леонидом Волковым, в настоящее время возглавляющего созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом).

Впрочем, далеко не все российские навальнисты поддержали эту инициативу. Особенно учитывая, что Волков руководит сетью активистов из-за границы. К примеру, как сообщает Znak.com, задержанный сегодня за участие в несанкционированном митинге 31 января экс-координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов прокомментировал эти планы следующим образом: «Легко объявлять митинг, когда ты в безопасности и за границей. Тут это делать гораздо сложней».

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов также утверждает, что многих сторонников фонда раздражает тот факт, что люди, занимающие в этой организации руководящие должности, предпочитают управлять протестом из-за границы.

«Тот же глава региональных штабов Навального Леонид Волков постоянно подталкивает людей на совершение различных нарушений, находясь при этом за рубежом. Люди не хотят совершать нарушений, понимая, что их банально подставляют. Кроме того, они связывают свою жизнь с Россией. Волков, Владимир Милов и прочие руководители ФБК, которые с Россией себя не связывают, цинично используют сотрудников фонда в качестве пушечного мяса», - заявил он в интервью изданию «Ридус».

«Цирк какой-то!»

Хождение по кругу

Фото «Псковской правды»
В Пскове проведение акции 21 апреля было анонсировано местным штабом Навального в центре города, в Сквере искусств на «Четырех углах».

Впрочем, представители УВД и региональных властей предупреждали жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, подчеркивая, что «согласно части 5 статьи 20.2 КоАП РФ нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов».

А кроме того, что «антикоронавирусным» указом губернатора Псковской области, в соответсвии с рекомендациями Роспотребнадзора, установлен запрет на посещение гражданами публичных мероприятий, не разрешенных к проведению. А «за нарушение указанного запрета участники мероприятия могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере до тридцати тысяч рублей».

Возможно, именно поэтому людей в Сквере искусств, судя по фотографиям в соцсетях, собралось всего несколько десятков: включая журналистов и просто любопытствующих. Быть «пушечным мясом» мало кому хотелось. Хотя, надо отметить, что псковские полицейские «винтить» участников акции вовсе не стали.

Из известных «оппозиционеров» были замечены лишь волостной депутат от «Яблока» Николай Кузьмин и автор «анонимного» телеграм-канала Алексей Малов. Тот же глава псковского штаба Навального Алексей Дорожкин на мероприятие не явился. Хотя, надо полагать, в отличие от Леонида он все-таки находится в России.

Любопытно, что оставшись без лидеров и организаторов, псковские сторонники Навального не придумали ничего лучше, чем… устроить хоровод. Хождение по кругу, видимо, должно было символизировать цикличность процессов, протекающих внутри оппозиции, представители которой регулярно то выясняют отношения друг с другом, то предрекают скорый крах режима, то вновь погружаются в спячку.

«Это цирк какой-то!» - прокомментировал увиденное пожилой прохожий, явно разочарованный уровнем современных «революционеров». И, надо признать, с ним трудно не согласиться. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Послание на завтра

Политика / Власть
21 апреля 19:58

Послание на завтра

Какие инициативы президента в первую очередь скажутся на Псковской области?
Медиадень

Политика
14 апреля 17:01

Медиадень

Михаил Ведерников ответил на вопросы псковских журналистов
Всё течёт

Политика / Власть
25 марта 17:31

Всё течёт

Областные депутаты обсудили «Чистую воду» и внесли поправки в бюджетам

21 апреля

  • В Идрице произошла авария в обслуживающей семь многоквартирных домов котельной
  • МВД РФ: 20 человек приняли участие в незаконной акции в Пскове
  • На несанкционированной акции навальнистов в Пскове обошлось без задержаний
  • Герман Греф предложил поддержку по сохранению и популяризации культурного наследия Псковской области
  • Дед Мороз получил в Порхове первый экспонат для своего музея Ганзы
  • Виктор Остренко: Чувствуется отсутствие паники, четкость и ответственность руководства страны
  • Емельянова о послании Путина: Главный приоритет - сбережение населения
  • Юрий Сорокин: Замещение коммерческих кредитов бюджетными – это огромная помощь регионам
  • Котов: Значительная часть послания была посвящена поддержке развития регионов
  • Ведерников: Послание президента - новый поворот к развитию социальной инфраструктуры страны
  • Путин: Люди не должны платить за подводку газа к границе участка
  • Коммерческие кредиты регионов заменят на бюджетные
  • Более 5,5 тысяч рублей в месяц будут платить на детей из неполных семей
  • Больничные по уходу за ребенком до семи лет будут оплачивать в размере 100% от заработка
  • 45 тысяч бюджетных мест появятся в российских вузах в ближайшие два года
  • 24 млрд рублей направят на обновление домов культуры, библиотек и музеев
  • Кураторам учебных групп в техникумах и колледжах будут доплачивать по пять тысяч рублей
  • По 10 тысяч рублей выплатят родителям школьников и будущих первоклассников
  • Президент РФ предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детские лагеря
  • Пять тысяч машин Скорой помощи поступят в сёла и малые города
  • Владимир Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров
  • Псковичи оценили удобство вакцинации от коронавируса в торговых центрах
  • Из-за сноса аварийных деревьев перекроют движение на улице Труда в Пскове
  • Псковские таможенники пресекли ввоз 24,5 тысяч контрафактных детских игрушек
  • Еще 138 пациентов выписаны из медучреждений Псковской области после коронавируса
  • Реконструкцию Псковской наступательной операции 1944 года представят в Тюмени
  • Дмитрий Месхиев награжден Орденом Дружбы

    • 20 апреля

  • Псковичам напоминают об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях
  • Автомобиль совершил наезд на велосипедиста в Себеже
  • На улице Чудской в Пскове подрядчик планирует работать по ночам

    • Новости

    Планы на лето

    Культура
    Светлана Синцова 19 апреля 19:30

    Планы на лето

    Елизавета Барышникова рассказала о главных событиях предстоящего лета

    Все ходы записаны

    Политика / Власть
    5 марта 21:38

    Все ходы записаны

    Визит премьера в Псковскую область конвертирован в поручения федеральным министрам
    Невысокое напряжение

    Политика
    28 января 17:31

    Невысокое напряжение

    Состоялась первая в 2021 году сессия регионального парламента