Хождение по кругу

Вечером 21 апреля в Пскове состоялась акция сторонников Алексея Навального. Плохая погода, угроза санкций за участие в несанкционированном мероприятии и невнятная полиция «лидеров протеста» привели к тому, что в псковском Сквере искусств собралось лишь несколько десятков человек. Но и те, оставшись без организаторов, не придумали ничего лучше, чем поводить хоровод.

«Банально подставляют»

Алексея Навального, отбывающего заключение в одной из российских колоний. Не согласованное с властями мероприятие было назначено на 21 апреля Леонидом Волковым, в настоящее время возглавляющего созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом). Поводом для акции стало ухудшения здоровья, отбывающего заключение в одной из российских колоний. Не согласованное с властями мероприятие было назначено на 21 апреля, в настоящее время возглавляющего созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом). Впрочем, далеко не все российские навальнисты поддержали эту инициативу. Особенно учитывая, что Волков руководит сетью активистов из-за границы. К примеру, как сообщает Znak.com, задержанный сегодня за участие в несанкционированном митинге 31 января экс-координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов прокомментировал эти планы следующим образом: «Легко объявлять митинг, когда ты в безопасности и за границей. Тут это делать гораздо сложней». Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов также утверждает, что многих сторонников фонда раздражает тот факт, что люди, занимающие в этой организации руководящие должности, предпочитают управлять протестом из-за границы. «Тот же глава региональных штабов Навального Леонид Волков постоянно подталкивает людей на совершение различных нарушений, находясь при этом за рубежом. Люди не хотят совершать нарушений, понимая, что их банально подставляют. Кроме того, они связывают свою жизнь с Россией. Волков, Владимир Милов и прочие руководители ФБК, которые с Россией себя не связывают, цинично используют сотрудников фонда в качестве пушечного мяса», - заявил он в интервью изданию «Ридус».

«Цирк какой-то!»