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Общество

Журналистка «Псковской правды» победила на конкурсе «СеЗам-2021»

21 октября 2021 года, 19:43

Журналистка «Псковской правды» Светлана Синцова завоевала награду на конкурсе «СеЗам-2021» за статью «Непростое украшение». Эту публикацию жюри признало лучшей в номинации «Походное настроение. Лучший материал/серия материалов о туристическом проекте «Серебряное ожерелье России».

Журналистка «Псковской правды» победила на конкурсе «СеЗам-2021»

В статье «Непростое украшение» автор представила мнения представителей туристического бизнеса региона о том, как именно проект «Серебряное ожерелье», который создан для развития туротрасли в регионах СЗФО, реализуется в Псковской области, а также о том, как можно сделать его более эффективным.

Награду псковской журналистке вручил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в рамках торжественной церемонии, которая проходит в Санкт-Петербурге в рамках XlХ Большого Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ) 21 октября. «Мне кажется, бусины «Серебряного ожерелья» начинают по-настоящему собираться и играть разными красками», - отметил он. Сергей Корнеев сказал, что на Северо-Западе много интересных мест, но без журналистов, без таких публикаций, как представленные на конкурсе, узнать о них сложно. «Мы учимся путешествовать по северо-западу, с разными интересами, с разными целями, по разными маршрутам. Об этом надо говорить», - подчеркнул он.

Светлана Синцова, получая награду, пригласила участников церемонии посетить Псковскую область, отметив, что в регионе очень много интересных мест.

Газета «Псковская правда» была отмечена ещё в одной номинации конкурса. Жюри выделило лонгрид «Все гремело и блистало» в номинации «Золотые слова. Лучшая публикация/серия публикаций (печатные и интернет-медиа)».

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