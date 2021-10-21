Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Лонгрид «Псковской правды» отмечен в номинации «Лучшая публикация» конкурса «СеЗам-2021»

21 октября 2021 года, 19:09

Лонгрид «Псковской правды» «Все гремело и блистало», опубликованный 25 февраля 2021 года на сайте издания, отмечен жюри конкурса «СеЗам-2021» в номинации «Золотые слова. Лучшая публикация/серия публикаций (печатные и интернет-медиа)».

Номинанты премии были озвучены в рамках торжественной церемонии, которая проходит в Санкт-Петербурге в рамках XlХ Большого Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ).

Лонгрид «Все гремело и блистало», текст которого подготовил для «Псковской правды» исследователь Андрей Иванов, рассказывает о малоизвестной странице истории города: 18 февраля 1944 года город подвергся массированной бомбардировке советской дальней авиации, призванной сорвать планы немцев в части эвакуации ценностей и угона населения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 десантников произвели высадку штурмовым способом в Псковской области
Журналистка «Псковской правды» победила на конкурсе «СеЗам-2021»
До 10 градусов тепла и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 22 октября
Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова
Более 60 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Андрей Маковский готов отстаивать трудовые права граждан в областном Собрании
Каникулы в псковских школах начнутся с 25 октября
Незаконный ввоз крупной партии украшений на два миллиона рублей остановили псковские таможенники
На территории комплекса «Россия – моя история» в Пскове может появиться мультимедийный фонтан

Комментарии

Авторизация
No comments
Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой
От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства