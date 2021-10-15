Всероссийская перепись населения стартовала в Псковской области

15 октября в Псковской области стартовала Всероссийская перепись населения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. В последний раз в ней будут использоваться опросные бумажные листы. В администрации региона отметили, что анкетирование из 33 вопросов можно пройти на интернет-портале «Госуслуги» до 8 ноября.

Всероссийская перепись населения продлится в Псковской области до 14 ноября. С 18 октября в ней будут задействованы 1 тыс. 131 переписчик, которые займутся опросом жителей региона на дому. Кроме того, в области будут открыты 190 стационарных участков, которые псковичи смогут посетить и поучаствовать в переписи.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Всероссийская перепись населения в этом году является одним из масштабных и серьезных событий последних лет.

В рамках проведения переписи особое внимание будет удаляться соблюдению комплекса мер безопасности для всех участников процесса.

Информацию о проведении Всероссийской переписи населения любой желающий может узнать на горячей линии по телефону: 8-800-707-2020. Она работает с 15 октября по 14 ноября с 9.00 до 21.00.