В Псковской области планируется строительство второй очереди завода сжиженного природного газа ООО «Криогаз-Псков». Речь об этом шла в ходе совещания губернатора Михаила Ведерникова с профильными специалистами и руководством компании-инвестора, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Михаил Ведерников отметил, что «Криогаз-Псков» успешно работает в области с 2016 года. В комплекс сжижения природного газа мощностью 20 тысяч тонн в год компания инвестировала более 700 млн рублей. Было создано 26 рабочих мест.

Строительство второй очереди завода, по словам президента АО «Криогаз» Ричарда Рудницки, может стать важным этапом в развитии производственного направления деятельности компании. Кроме того, существующих мощностей завода не хватает: спрос на продукцию значительно превышает предложение.

Генеральный директор АО «Криогаз» Владимир Смелов в свою очередь отметил, что производственная мощность второй очереди завода составит 30 тысяч тонн СПГ в год. Ожидаемые инвестиционные вложения — около 3 млрд рублей. При реализации проекта отчисления в бюджеты региона и страны составят 12 млн рублей и более 60 млн рублей в год соответственно. На производстве планируется задействовать 40 специалистов.