На следующей неделе в многоэтажках Пскова начнутся работы по замене старых лифтов. Об этом со ссылкой на и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергея Шарлаева, пишет газета «Аргументы и факты. Псков» .

По его словам, в этом году новые лифты появятся в 32 многоквартирных домах. В общей сложности заменят 120 лифтов, один - в Великих Луках.

Работы по замене лифтов начнутся на следующей неделе, а завершится должны будут к 1 декабря этого года.

Тендер на поставку и установку этих ста лифтов выиграло АО «Щербинский лифтостроительный завод». Новые лифты будут от разных производителей.

«Региональный оператор заключил договор с подрядной организацией ООО «Строй-ИК» на осуществление строительного контроля за работами по монтажу лифтового оборудования, - рассказал Сергей Шарлаев. - В соответствии с данным договором подрядчик обязан не менее двух раз в неделю посещать объект с предоставлением фотоотчета и отметки в журнале производства работ в адрес регионального оператора. Кроме того, регулярно будет осуществляться посещение объектов и представителями регионального оператора».