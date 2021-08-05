Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / ЖКХ

На следующей неделе в многоэтажках Пскова начнутся работы по замене старых лифтов

5 августа 2021 года, 12:24

На следующей неделе в многоэтажках Пскова начнутся работы по замене старых лифтов. Об этом со ссылкой на и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергея Шарлаева, пишет газета «Аргументы и факты. Псков» .

По его словам, в этом году новые лифты появятся в 32 многоквартирных домах. В общей сложности заменят 120 лифтов, один - в Великих Луках.

Работы по замене лифтов начнутся на следующей неделе, а завершится должны будут к 1 декабря этого года.

Тендер на поставку и установку этих ста лифтов выиграло АО «Щербинский лифтостроительный завод». Новые лифты будут от разных производителей.

«Региональный оператор заключил договор с подрядной организацией ООО «Строй-ИК» на осуществление строительного контроля за работами по монтажу лифтового оборудования, - рассказал Сергей Шарлаев. - В соответствии с данным договором подрядчик обязан не менее двух раз в неделю посещать объект с предоставлением фотоотчета и отметки в журнале производства работ в адрес регионального оператора. Кроме того, регулярно будет осуществляться посещение объектов и представителями регионального оператора».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский филиал ООО «Экопром» приглашает на работу
Пять лодок конфисковали у рыбаков в Псковской области за первое полугодие
Псковская область вошла число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19
Псковский музей начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни
Стали известны дома в Пскове, где новые лифты поставят в следующем году
Рассматривается возможность переезда Печорской лингвистической гимназии
Замена 100 лифтов в Псковской области обойдется в более чем 200 млн рублей
Судимый за кражу пскович похитил у женщины технику и украшения
Помощнику президента России представили план по модернизации Печорской больницы

Комментарии

Авторизация
No comments
Путевки не горят

Экономика / Туризм
2 августа 16:26

Путевки не горят

Псковский турбизнес пока не заметил проблем, связанных с пожарами в Турции
Дотянуться до полки

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
29 июля 10:46

Дотянуться до полки

Почему товаров в псковских сетевых магазинах стало заметно меньше
На поддержку фермеров и сельхозкооперативов Псковской области направят порядка 70 млн рублей

Экономика / Сельское хозяйство
27 июля 16:49

На поддержку фермеров и сельхозкооперативов Псковской области направят порядка 70 млн рублей

По итогам конкурсного отбора государственную поддержку получат 10 фермеров.