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Экономика

Здание бывшего управления рынками в Пскове будет сдано в аренду

27 июля 2021 года, 13:26

Здание по ул. Ленина, 8а в Пскове,в котором некогда размещалось управление рынками Пскова, а затем управление так называемым белорусским рынком, будет отремонтировано для дальнейшей сдачи в аренду. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Здание бывшего управления рынками в Пскове будет сдано в аренду
Три дерева спилена у дома на ул. Ленина, 8а
Фото Александра Машкарина
Здание бывшего управления рынками в Пскове будет сдано в аренду

Фото Александра Машкарина
Здание бывшего управления рынками в Пскове будет сдано в аренду

Фото Александра Машкарина
Здание примыкает к территории Псковской вещевой ярмарки (белорусскому рынку), а также к территории участка Псковского гуманитарного лицея.

По словам источника, здание пустует с декабря 2020 года. Сейчас собственник намерен отремонтировать его фасад, а также благоустроить прилегающую территорию, в частности, замостить ее брусчаткой. В дальнейшем в планах собственника сдать здание в аренду целиком.

Накануне перед зданием были спилены три дерева: береза и две липы. Для этого согласования городских властей не требовалось, пояснили в УГХ администрации Пскова: деревья находились на участке собственника, который был вправе распоряжаться ими самостоятельно. 

Здание и прилегающий земельный участок в 170 кв.м. принадлежит ООО «Приоритет К», основным видом деятельности которой является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

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