Здание бывшего управления рынками в Пскове будет сдано в аренду

Здание примыкает к территории Псковской вещевой ярмарки (белорусскому рынку), а также к территории участка Псковского гуманитарного лицея.

По словам источника, здание пустует с декабря 2020 года. Сейчас собственник намерен отремонтировать его фасад, а также благоустроить прилегающую территорию, в частности, замостить ее брусчаткой. В дальнейшем в планах собственника сдать здание в аренду целиком.

Накануне перед зданием были спилены три дерева: береза и две липы. Для этого согласования городских властей не требовалось, пояснили в УГХ администрации Пскова: деревья находились на участке собственника, который был вправе распоряжаться ими самостоятельно.

Здание и прилегающий земельный участок в 170 кв.м. принадлежит ООО «Приоритет К», основным видом деятельности которой является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.