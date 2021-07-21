Популяцию дикого кабана в Псковской области необходимо сократить в два раза. Речь об этом шла в ходе рабочего совещания под председательством губернатора Михаила Ведерникова 21 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что совещание обусловлено эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней (АЧС). Благодаря быстрым действиям ветеринарной службы удалось локализовать выявленные очаги и взять все промышленные площадки под контроль. В настоящее время организован забор проб и налажена работа с фермерами во всех пострадавших районах.

Кроме того, необходимо предпринять меры по контролю заболеваемости в диких популяциях. «Задача стоит достаточно серьезная. На территории региона впервые с 2015 года плотность популяции кабана превысила рекомендуемые значения практически в два раза», — подчеркнул Михаил Ведерников и поручил провести работу по приведению численности кабанов до норматива до конца лета.

Для этого на территории Псковской области разрешат охоту на кабана с подхода, с использованием световых и других специализированных устройств. «Абсолютно очевидно, если оперативно не решить проблему распространения АЧС, она потенциально может нанести очень серьезный урон экономике Псковской области», — заметил губернатор и добавил, что приведение популяции кабана к нормативным значениям будет способствовать дальнейшему движению в части развития охотугодий. К собственникам, которые не выполнят задачу, будут применены штрафные санкции вплоть до расторжения охотхозяйственных соглашений.

«Все приоритеты должны быть направлены на улучшение эпизоотической ситуации. В этой части рассчитываю на ваше понимание и поддержку», — сказал глава региона.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в свою очередь сообщил, что работа по приведению численности популяции кабанов в нормативное состояние находится под контролем Министерства сельского хозяйства РФ. Охотники не должны допустить бесконтрольного перемещения кабанов по территории региона.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников поручил составить график регулирования численности кабанов, а также подсчитать актуальную численность животных в муниципалитетах. Представителям организаций он предложил направлять свои предложения в региональный комитет по природному надзору и экологии.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией африканской чумы свиней введен в Пскове, Плюсском, Псковском, Дновском, Стругокрасненском, Дедовичском и Порховском районах.