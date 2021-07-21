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Общество / Коммуналка

Арт-объектами могут стать конструкции, извлечённые в процессе ремонта водопровода в Пскове

21 июля 2021 года, 15:17

Металлические конструкции, которые были извлечены и заменены на новые в процессе масштабного ремонта водопровода Пскова, могут стать арт-объектами.

Арт-объектами могут стать конструкции, извлечённые в процессе ремонта водопровода в Пскове

Известный псковский архитектор Владимир Шуляковский в социальных сетях заметил, что из деталей могла бы получиться малая архитектурная форма. «Какие красивые железяки! Только не на металлолом! Из них можно сделать фантастическую малую архитектурную форму!» - написал он.

Директор Горводоканала Пскова Константин Болтин в беседе с корреспондентом «Псковской правды» заявил, что готов передать конструкции для создания арт-объектов. «Мы не думали о высокохудожественных произведениях, но если кто-то хочет, то мы предоставим», - сказал он.

Константин Болотин назвал хорошей идеей предложение Владимира Шуляковского. «Мы теперь тоже подумаем в этом направлении, может, что-то оставим на память», - отметил он.

По словам директора предприятия, изношенные детали планировалось сдать в металлом. Однако, когда это случится, не известно, поскольку на данный момент ещё идёт процесс инвентаризации.

С 0:00 17 июля в Пскове было полностью отключено водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ. В первую очередь замене подлежали запорные устройства для аварийного перекрытия воды на магистральных трубах, поскольку имеющие были установлены ещё в 1960-х годах.   

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