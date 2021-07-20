Около 30 часов без отдыха вели замену изношенных коммуникаций сотрудники Горводоканала в Пскове

Около 30 часов без отдыха вели замену изношенных частей коммуникаций сотрудники Горводоканала в Пскове в минувшие выходные дни. О том, как шли работы, с какими трудностями пришлось столкнуться, рассказывается в новом видеорепортаже Псковского агентства информации.

В первую очередь замене подлежали запорные устройства для аварийного перекрытия воды на магистральных трубах. Они были установлены ещё в 1960-х годах. Сейчас ремонту эти конструкции уже не подлежали, их нужно было заменить.

Работы велись в 30 точках в городе. В них были задействованы 150 человек и 40 единиц техники.

В процессе оказалось, что при снятии старых конструкций трубы сместились, на устранение этого дефекта потребовались дополнительные материалы и время.

Когда все запланированные работы были завершены и в город начали подавать воду, образовалась течь. Сотрудникам Горводоканала пришлось остановить процесс запуска водоснабжения и провести ремонтные работы.