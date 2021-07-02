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Экономика / Работа

В июне в Псковской области  перевыполнен план по трудоустройству населения

2 июля 2021 года, 20:28

В июне в Псковской области  перевыполнен план по трудоустройству населения. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 2 июля, провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По словам главы региона, в июне восстановлена занятость 1,9 тыс человек, что на 14% выше плана.

- С начала года совместными усилиями восстановлена занятость 7,7 тыс человек. Это хороший результат, — заметил Михаил Ведерников.

Вместе с тем по отдельным направлениям еще есть определенные недоработки, в частности, по легализации трудовых отношений. Глава региона поручил детально разобраться с причинами, а также разработать детальный алгоритм для муниципалитетов в рамках решения данного вопроса.

Еще одним приоритетным направлением Михаил Ведерников назвал помощь в трудоустройстве выпускников. Главной задачей он обозначил проработку предложений и вакансий для каждого молодого специалиста.

-Сделать это нужно максимально быстро. Псковская область является тем регионом, где нужно серьезно бороться за молодежь, чтобы они оставались здесь, — подытожил Ведерников и дал поручение региональному комитету по образованию усилить работу в данном направлении.

На совещании был озвучен целый ряд предложений по активизации работы в части восстановления рынка труда. Так, и.о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев предложил выйти с инициативой на федеральный уровень для снятия ограничений по субсидированию работодателей, которые трудоустраивают граждан, имеющих официально статус «безработный».

 

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