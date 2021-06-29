Александр Коновалов ушел с поста заместителя главы администрации Пскова. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

- Пришёл тот момент, когда я перелистываю очередную историю своей жизни. Завершается моя работа на должности заместителя главы Администрации города Пскова. Для меня эти годы были колоссальным опытом и проверкой на прочность. В столь короткий временной промежуток были реализованы важнейшие для муниципалитета проекты, - написал он.

За помощь и поддержку он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерников, главу Пскова Елену Полонскую, депутатский корпус, а так же руководителей образовательных, спортивных, культурных организаций.