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Политика

Александр Коновалов ушел с поста заместителя главы администрации Пскова

29 июня 2021 года, 11:46

Александр Коновалов ушел с поста заместителя главы администрации Пскова. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Александр Коновалов ушел с поста заместителя главы администрации Пскова

- Пришёл тот момент, когда я перелистываю очередную историю своей жизни. Завершается моя работа на должности заместителя главы Администрации города Пскова. Для меня эти годы были колоссальным опытом и проверкой на прочность. В столь короткий временной промежуток были реализованы важнейшие для муниципалитета проекты, - написал он.

За помощь и поддержку он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерников, главу Пскова Елену Полонскую, депутатский корпус, а так же руководителей образовательных, спортивных, культурных организаций. 

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