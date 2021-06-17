Выборы депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва назначены на 19 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Соответствующее решение парламентарии приняли в ходе 59-й сессии шестого созыва 17 июня.

Согласно законодательству дата выборов должна быть официально назначена не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Кроме того, дата предопределена положениями федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», который гласит, что день окончания срока полномочий избранных органов государственной власти субъектов РФ и депутатов - это второе воскресенье сентября или день голосования на выборах депутатов Госдумы.

Выборы депутатов Собрания седьмого созыва пройдут в 13 одномандатных округах. Эту схему территориального деления Псковской области на избирательные округа утвердили из-за сокращения численности депутатов регионального парламента с 44 до 26 человек.